Английский «Сандерленд» официально объявил об увольнении главного тренера Майкла Билла.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Майк Доддс.

Интересно, что 43-летний Майкл Бил возглавил «Сандерленд» лишь в декабре 2023 года и успел провести только 12 матчей во главе команды. В них «черные коты» одержали 4 победы, дважды сыграли вничью и 6 раз потерпели поражение.

Это уже не первая в сезоне тренерская отставка для команды, за которую выступает украинский нападающий Назарий Русин. В начале декабря 2023 года «Сандерленд» уволил Тоуни Моубрея.

«Сандерленд» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 47 очков в 33 матчах лиги.

🗞 Mike Dodds has been appointed interim Head Coach until the end of the season, replacing Michael Beale who departs the Club with immediate effect.#SAFC