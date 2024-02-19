Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сандерленд второй раз за сезон уволил главного тренера
Англия
19 февраля 2024, 22:38 |
588
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сандерленд второй раз за сезон уволил главного тренера

Майкл Бил покинул клуб

19 февраля 2024, 22:38 |
588
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сандерленд второй раз за сезон уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Сандерленд» официально объявил об увольнении главного тренера Майкла Билла.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Майк Доддс.

Интересно, что 43-летний Майкл Бил возглавил «Сандерленд» лишь в декабре 2023 года и успел провести только 12 матчей во главе команды. В них «черные коты» одержали 4 победы, дважды сыграли вничью и 6 раз потерпели поражение.

Это уже не первая в сезоне тренерская отставка для команды, за которую выступает украинский нападающий Назарий Русин. В начале декабря 2023 года «Сандерленд» уволил Тоуни Моубрея.

«Сандерленд» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 47 очков в 33 матчах лиги.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи назначил нового тренера. Причем здесь Украина?
В доме игрока АПЛ была ферма по выращиванию каннабиса. Футболист не виноват
Источник: Наполи назначил наставника за двое суток до матча ЛЧ с Барселоной
Сандерленд чемпионат Англии по футболу отставка Чемпионшип Назарий Русин Майкл Бил
Источник ФК Сандерленд
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин отреагировал на голевую ошибку в последнем матче за Бенфику
Футбол | 19 февраля 2024, 23:35 0
Трубин отреагировал на голевую ошибку в последнем матче за Бенфику
Трубин отреагировал на голевую ошибку в последнем матче за Бенфику

Анатолий прокомментировал победу против «Визелы»

Marca: Мбаппе подписал 5-летний контракт с мадридским Реалом
Футбол | 19 февраля 2024, 10:40 14
Marca: Мбаппе подписал 5-летний контракт с мадридским Реалом
Marca: Мбаппе подписал 5-летний контракт с мадридским Реалом

Французский нападающий станет игроком испанского клуба с 1 июля

Никогда не сдавайся. Мудрик запостил мотивационное фото из спортзала
Футбол | 19.02.2024, 17:13
Никогда не сдавайся. Мудрик запостил мотивационное фото из спортзала
Никогда не сдавайся. Мудрик запостил мотивационное фото из спортзала
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Бокс | 19.02.2024, 17:08
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Футбол | 19.02.2024, 10:42
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
17.02.2024, 16:10 4
Бокс
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
19.02.2024, 02:29 17
Футбол
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
19.02.2024, 07:15 4
Футбол
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
19.02.2024, 07:48 21
Футбол
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
17.02.2024, 19:05 1
Футбол
ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср и обошел Месси по уникальному показателю
ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср и обошел Месси по уникальному показателю
17.02.2024, 21:35 5
Футбол
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 9
Футбол
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
18.02.2024, 12:22 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем