ОФИЦИАЛЬНО. Сандерленд второй раз за сезон уволил главного тренера
Майкл Бил покинул клуб
Английский «Сандерленд» официально объявил об увольнении главного тренера Майкла Билла.
Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Майк Доддс.
Интересно, что 43-летний Майкл Бил возглавил «Сандерленд» лишь в декабре 2023 года и успел провести только 12 матчей во главе команды. В них «черные коты» одержали 4 победы, дважды сыграли вничью и 6 раз потерпели поражение.
Это уже не первая в сезоне тренерская отставка для команды, за которую выступает украинский нападающий Назарий Русин. В начале декабря 2023 года «Сандерленд» уволил Тоуни Моубрея.
«Сандерленд» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 47 очков в 33 матчах лиги.
🗞 Mike Dodds has been appointed interim Head Coach until the end of the season, replacing Michael Beale who departs the Club with immediate effect.#SAFC— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 19, 2024
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