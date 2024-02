Аталанта планирует выкупить талантливого нападающего Милана

«Аталанта» планирует выкупить бельгийского нападающего «Милана» Шарля де Кетеларе, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По информации источника, сумма выкупа 22-летнего футболиста, выступающего за «бергамасков» на правах аренды, составляет 22 миллиона евро. «Аталанта» готова ее выплатить.

Интересно, что летом 2022 года «Милан» приобрел Шарля из «Брюгге» за 36.5 миллионов евро.

В этом сезоне Шарль де Кетеларе провел 26 матчей за «Аталанту», отметившись 9 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

#Atalanta’s plans on Charles #DeKetelaere are clear: they intend to trigger the option to buy to sign him on a permanent deal. #ACMilan will receive €22M. #transfers https://t.co/BcbM8W0smV