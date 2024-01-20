Нуну Боржес переписал историю португальского тенниса на Australian Open
26-летний теннисист остановил Григора Димитрова и обновил несколько личных достижений
69-я ракетка мира Нуну Боржес сенсационно вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В третьем круге 26-летний португалец обыграл Григора Димитрова из Болгарии (№13 ATP).
Australian Open. Третий круг
Нуну Боржес (Португалия) – Григор Димитров (Болгария) – 6:7(3), 6:4, 6:2, 7:6(6)
Для Боржеса – это главная победа в карьере: он впервые обыграл соперника из топ-20, уже показал лучший личный результат на мейджорах, а также стал первым португальцем в 1/8 финала Australian Open.
В четвертом раунде Нуну Боржес, который проиграл всего 1 сет за три матча в Мельбурне, сразится с третьим сеяным Даниилом Медведевым.
✅ BIGGEST win of his career— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2024
✅ FIRST top-20 victory
✅ BEST Grand Slam run
✅ FIRST Portuguese man through to the 4R at #AusOpen
Not a bad night for @nunoborges97 😎 pic.twitter.com/vU3nP3nXQC
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