Нуну Боржес переписал историю португальского тенниса на Australian Open

69-я ракетка мира Нуну Боржес сенсационно вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем круге 26-летний португалец обыграл Григора Димитрова из Болгарии (№13 ATP).

Australian Open. Третий круг

Нуну Боржес (Португалия) – Григор Димитров (Болгария) – 6:7(3), 6:4, 6:2, 7:6(6)

Для Боржеса – это главная победа в карьере: он впервые обыграл соперника из топ-20, уже показал лучший личный результат на мейджорах, а также стал первым португальцем в 1/8 финала Australian Open.

В четвертом раунде Нуну Боржес, который проиграл всего 1 сет за три матча в Мельбурне, сразится с третьим сеяным Даниилом Медведевым.

✅ BIGGEST win of his career

✅ FIRST top-20 victory

✅ BEST Grand Slam run

✅ FIRST Portuguese man through to the 4R at #AusOpen



Not a bad night for @nunoborges97 😎 pic.twitter.com/vU3nP3nXQC