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Australian Open
20 января 2024, 12:58 | Обновлено 20 января 2024, 13:03
331
0

Нуну Боржес переписал историю португальского тенниса на Australian Open

26-летний теннисист остановил Григора Димитрова и обновил несколько личных достижений

20 января 2024, 12:58 | Обновлено 20 января 2024, 13:03
331
0
Нуну Боржес переписал историю португальского тенниса на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Боржес

69-я ракетка мира Нуну Боржес сенсационно вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем круге 26-летний португалец обыграл Григора Димитрова из Болгарии (№13 ATP).

Australian Open. Третий круг
Нуну Боржес (Португалия) – Григор Димитров (Болгария) – 6:7(3), 6:4, 6:2, 7:6(6)

Для Боржеса – это главная победа в карьере: он впервые обыграл соперника из топ-20, уже показал лучший личный результат на мейджорах, а также стал первым португальцем в 1/8 финала Australian Open.

В четвертом раунде Нуну Боржес, который проиграл всего 1 сет за три матча в Мельбурне, сразится с третьим сеяным Даниилом Медведевым.

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Источник Sport.ua
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