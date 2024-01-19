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  4. Русин заявлен в основе Сандерленда на матч Чемпионшипа против Халл Сити
Англия
19 января 2024, 21:29 | Обновлено 19 января 2024, 21:36
158
0

Русин заявлен в основе Сандерленда на матч Чемпионшипа против Халл Сити

Встреча 28-го тура второго дивизиона Англии начнется 19 января в 22:00

19 января 2024, 21:29 | Обновлено 19 января 2024, 21:36
158
0
Русин заявлен в основе Сандерленда на матч Чемпионшипа против Халл Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Украинский форвард Назарий Русин выйдет в основе «Сандерленда» на матч Чемпионшипа.

В поединке 28-го тура второго дивизиона Англии «черные коты» сыграют домашний матч против «Халл Сити».

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Встреча начнется 19 января в 22:00 по киевскому времени.

«Сандерленд» занимает 7-е место в Чемпионшипе (40 очков), ведя борьбу за топ-6, что даст право участия в плей-офф за путевку в АПЛ.

Стартовые составы команд на матч Сандерленд Халл Сити

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Назарий Русин Сандерленд Халл Сити стартовые составы
Источник Sport.ua
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