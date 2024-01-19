Русин заявлен в основе Сандерленда на матч Чемпионшипа против Халл Сити
Встреча 28-го тура второго дивизиона Англии начнется 19 января в 22:00
Украинский форвард Назарий Русин выйдет в основе «Сандерленда» на матч Чемпионшипа.
В поединке 28-го тура второго дивизиона Англии «черные коты» сыграют домашний матч против «Халл Сити».
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Встреча начнется 19 января в 22:00 по киевскому времени.
«Сандерленд» занимает 7-е место в Чемпионшипе (40 очков), ведя борьбу за топ-6, что даст право участия в плей-офф за путевку в АПЛ.
Стартовые составы команд на матч Сандерленд – Халл Сити
Our starting XI to take on Hull City! 👊#SAFC | #SUNHUL pic.twitter.com/spBQKvUPGu— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 19, 2024
📝 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈— Hull City (@HullCity) January 19, 2024
👊 C'MON CITY!!!#hcafc | @WestbrookWaste pic.twitter.com/ds7vVsT3IQ
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