Русин заявлен в основе Сандерленда на матч Чемпионшипа против Халл Сити

Украинский форвард Назарий Русин выйдет в основе «Сандерленда» на матч Чемпионшипа.

В поединке 28-го тура второго дивизиона Англии «черные коты» сыграют домашний матч против «Халл Сити».

Встреча начнется 19 января в 22:00 по киевскому времени.

«Сандерленд» занимает 7-е место в Чемпионшипе (40 очков), ведя борьбу за топ-6, что даст право участия в плей-офф за путевку в АПЛ.

Стартовые составы команд на матч Сандерленд – Халл Сити

Our starting XI to take on Hull City! 👊#SAFC | #SUNHUL pic.twitter.com/spBQKvUPGu