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  4. 4-й номер АТР Синнер разгромил 29-ю ракетку и первым вышел в 1/8 финала АО
Australian Open
19 января 2024, 05:29 |
228
1

4-й номер АТР Синнер разгромил 29-ю ракетку и первым вышел в 1/8 финала АО

Янник без проблем обыграл Себастьяна Баэса в 3-м раунде Australian Open 2024

19 января 2024, 05:29 |
228
1
4-й номер АТР Синнер разгромил 29-ю ракетку и первым вышел в 1/8 финала АО
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

4-я ракетка мира из Италии Янник Синнер вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 1/16 финала австралийского мейджора итальянец без проблем разгромил Себастьяна Баэса (Аргентина, ATP 29) в трех сетах за 1 час и 54 минуты.

Australian Open 2024. 1/16 финала

Янник Синнер (Италия) [4] – Себастьян Баэс (Аргентина) [29] – 6:0, 6:1, 6:3

Это была вторая встреча теннисистов. В 2023 году Синнер выиграл у аргентинца 2:1 на старте Мастерса в Шанхае.

Лучшим результатом Янника на кортах Мельбурна является четвертьфинал в 2022 году.

Синнер стал первым теннисистом в мужском одиночном разряде Australian Open 2024, который пробился в 1/8 финала турнира.

В 4-м раунде мейджора Янник сыграет против победителя матча Томаш Махач – Карен Хачанов.

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Себастьян Баэс Янник Синнер Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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introvert
Яннік на ходу. Виглядає так, ніби минулий сезон і не закінчувався.
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