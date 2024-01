4-й номер АТР Синнер разгромил 29-ю ракетку и первым вышел в 1/8 финала АО

4-я ракетка мира из Италии Янник Синнер вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 1/16 финала австралийского мейджора итальянец без проблем разгромил Себастьяна Баэса (Аргентина, ATP 29) в трех сетах за 1 час и 54 минуты.

Australian Open 2024. 1/16 финала

Янник Синнер (Италия) [4] – Себастьян Баэс (Аргентина) [29] – 6:0, 6:1, 6:3

Это была вторая встреча теннисистов. В 2023 году Синнер выиграл у аргентинца 2:1 на старте Мастерса в Шанхае.

Лучшим результатом Янника на кортах Мельбурна является четвертьфинал в 2022 году.

Синнер стал первым теннисистом в мужском одиночном разряде Australian Open 2024, который пробился в 1/8 финала турнира.

В 4-м раунде мейджора Янник сыграет против победителя матча Томаш Махач – Карен Хачанов.

Statement made ✅ @janniksin moves into the fourth round dropping just 4️⃣ games against Baez! #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/PUZYwisv7I

1hr52 min 🤩@janniksin is happy to have defeated Baez to reach R4, despite his fans at home having to stay up a bit late 😝@AustralianOpen #AusOpen pic.twitter.com/1APcYZeS6K