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Australian Open
17 января 2024, 15:46 | Обновлено 17 января 2024, 15:53
1005
7

Марта КОСТЮК: «Надеюсь, я смогу быть на уровне Свитолиной»

Украинская теннисистка прокомментировала напряженную победу над Элизой Мертенс

17 января 2024, 15:46 | Обновлено 17 января 2024, 15:53
1005
7
Марта КОСТЮК: «Надеюсь, я смогу быть на уровне Свитолиной»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) прокомментировала напряженную победу над Элизой Мертенс (WTA 28) во 2-м раунде Australian Open:

«Я черпаю все свое вдохновение от украинского народа. Я знаю, что люди в Украине прямо сейчас переживают очень трудные времена. Надеюсь, я смогу выступать на том же уровне, что и Элина Свитолина, чтобы удовлетворить всех своей игрой».

Напомним, это была вторая встреча теннисисток. В 2022 году Марта уступила Элизе на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.

Сегодня украинка в четвертый раз в карьере пробилась в 3-й раунд Aus Open, что пока что является ее лучшим результатом (2018, 2022, 2023). В 1/16 финала АО 2024 Костюк сыграет против победительницы матча Мария Саккари (Греция) – Элина Аванесян.

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Марта Костюк Элизе Мертенс Australian Open 2024 Элина Свитолина
Источник Twitter
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Комментарии 7
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Fdail
Якщо продовжувати в такому дусі, то чому ні. Потенціал шалений .
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0
А Ш
тобі для цього потрібен  BBC
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-2
Олександр Радченко
У тебя есть шанс победить Элину ,но только не Свитолину ,а кацапку Аванисян .Аванисян сильный теннис показала так что за Костюк страшно. 
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Muskrat2
Чому найкращі академії світу не навчили Марту приховувати емоції? Такі люди як Світоліна це інший рівень свідомості. 
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-3
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