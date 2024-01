Марта КОСТЮК: «Надеюсь, я смогу быть на уровне Свитолиной»

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) прокомментировала напряженную победу над Элизой Мертенс (WTA 28) во 2-м раунде Australian Open:

«Я черпаю все свое вдохновение от украинского народа. Я знаю, что люди в Украине прямо сейчас переживают очень трудные времена. Надеюсь, я смогу выступать на том же уровне, что и Элина Свитолина, чтобы удовлетворить всех своей игрой».

Напомним, это была вторая встреча теннисисток. В 2022 году Марта уступила Элизе на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.

Сегодня украинка в четвертый раз в карьере пробилась в 3-й раунд Aus Open, что пока что является ее лучшим результатом (2018, 2022, 2023). В 1/16 финала АО 2024 Костюк сыграет против победительницы матча Мария Саккари (Греция) – Элина Аванесян.

Marta Kostyuk says she’s taking inspiration from the Ukrainian people & Elina Svitolina after her win at Australian Open:



“I’m taking all the inspiration I can from Ukrainian people. I know they’re going through very tough times right now. Hopefully I can be as good as Elina &… pic.twitter.com/AMQKHaIKV0