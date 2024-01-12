ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д арендовала партнера по флангу Мудрика
Ян Матсен остаток сезона проведет в Бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» официально объявила о подписании нидерландского защитника лондонского «Челси» Яна Матсена.
Переход состоялся на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Отмечается, что в соглашении отсутствует опция последующего выкупа.
В этом сезоне Английской Премьер-лиге Ян Матсен 12 раз появился на поле, но в целом отыграл лишь 199 минут и не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Ян Матсен продлил контракт с «Челси» перед тем, как уйти в аренду.
⚫️ BVB loans Ian Maatsen 🟡— Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 12, 2024
Borussia Dortmund has signed Dutch junior international Ian Maatsen (21).
The left-back, who completed his medical check in Dortmund on Wednesday, is on loan from Chelsea until the end of the current season. pic.twitter.com/VlPUp1LGP0
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