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Германия
12 января 2024, 12:37 | Обновлено 12 января 2024, 13:10
518
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д арендовала партнера по флангу Мудрика

Ян Матсен остаток сезона проведет в Бундеслиге

12 января 2024, 12:37 | Обновлено 12 января 2024, 13:10
518
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д арендовала партнера по флангу Мудрика
ФК Боруссия Д. Ян Матсен (слева)

Дортмундская «Боруссия» официально объявила о подписании нидерландского защитника лондонского «Челси» Яна Матсена.

Переход состоялся на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Отмечается, что в соглашении отсутствует опция последующего выкупа.

В этом сезоне Английской Премьер-лиге Ян Матсен 12 раз появился на поле, но в целом отыграл лишь 199 минут и не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ян Матсен продлил контракт с «Челси» перед тем, как уйти в аренду.

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Источник Sport.ua
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