ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д арендовала партнера по флангу Мудрика

Дортмундская «Боруссия» официально объявила о подписании нидерландского защитника лондонского «Челси» Яна Матсена.

Переход состоялся на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Отмечается, что в соглашении отсутствует опция последующего выкупа.

В этом сезоне Английской Премьер-лиге Ян Матсен 12 раз появился на поле, но в целом отыграл лишь 199 минут и не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ян Матсен продлил контракт с «Челси» перед тем, как уйти в аренду.

