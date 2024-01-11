ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
Украинский вингер «Челси» поражает своей техникой
Официальный аккаунт Английской Премьер-лиги в социальной сети Twitter опубликовал видео-нарезку лучших финтов и трюков первой части сезона 2023/24.
В материал дважды попал украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик. Сначала был взят момент из матча против «Шеффилд Юнайтед», в котором 23-летний украинец эффектно пробрасывает мяч между ног оппоненту. Вторым лучшим эпизодом с участием Михаила выбрали обыгрыш защитника «Эвертона», которого Мудрик поймал на противоходе.
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
The coldest skills so far in 2023/24 🥶 pic.twitter.com/ZwXUqAbmrk— Premier League (@premierleague) January 10, 2024
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