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Англия
11 января 2024, 13:37 | Обновлено 11 января 2024, 13:38
1142
1

ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ

Украинский вингер «Челси» поражает своей техникой

11 января 2024, 13:37 | Обновлено 11 января 2024, 13:38
1142
1
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Официальный аккаунт Английской Премьер-лиги в социальной сети Twitter опубликовал видео-нарезку лучших финтов и трюков первой части сезона 2023/24.

В материал дважды попал украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик. Сначала был взят момент из матча против «Шеффилд Юнайтед», в котором 23-летний украинец эффектно пробрасывает мяч между ног оппоненту. Вторым лучшим эпизодом с участием Михаила выбрали обыгрыш защитника «Эвертона», которого Мудрик поймал на противоходе.

ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ

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Михаил Мудрик Челси видео Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Premier League
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