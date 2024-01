Виктор Коваленко пропускает матч с Миланом. Известны причины

В воскресенье, 7 января, проходит матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Эмполи» и «Милан». Игра проходит в Эмполи на стадионе «Стадио Карло Кастеллани».

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко не попал в заявку на этот матч и пропускает игру из-за незначительного повреждения.

После 18 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Милан» занимает третье место с 36 очками, а «Эмполи» идет 19 с 13 баллами.

Виктор Коваленко провел в этом сезоне за «Эмполи» девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

The AC Milan starting XI for #EmpoliMilan 📋#SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/ASrL3roT7C