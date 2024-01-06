В воскресенье, 7 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и «Милан». Игра пройдет в Эмполи на стадионе «Стадио Карло Кастеллани».

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Начало поединка запланировано в 13:30 по киевскому времени.

После 18 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Милан» занимает третье место с 36 очками, а «Эмполи» идет 19 с 13 баллами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Эмполи – Лечче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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