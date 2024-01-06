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Эмполи
07.01.2024 13:30 - : -
Милан
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Италия
06 января 2024, 11:39 |
23
0

Эмполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 января в 13:30 поединок 19-го тура итальянской Серии А

06 января 2024, 11:39 |
23
0
Эмполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Віктор Коваленко

В воскресенье, 7 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и «Милан». Игра пройдет в Эмполи на стадионе «Стадио Карло Кастеллани».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 13:30 по киевскому времени.

После 18 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Милан» занимает третье место с 36 очками, а «Эмполи» идет 19 с 13 баллами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

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Милан Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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