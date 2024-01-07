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Эмполи
07.01.2024 13:30 – FT 0 : 3
Милан
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Италия
07 января 2024, 15:30 |
194
0

Серия А. Эмполи без Коваленко дома проиграл Милану

Украинец пропускал матч из-за повреждения

07 января 2024, 15:30 |
194
0
Серия А. Эмполи без Коваленко дома проиграл Милану
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эмполи» Виктора Коваленко в матче 19-го тура Серии А дома проиграл «Милану» с разгромным счетом 0:3. Это позволило команде Стефано Пиоли сохранить третье место в турнирной таблице, «Эмполи» остается на предпоследней, 19-й позиции.

Сам Коваленко остался вне заявки «Эмполи» на матч. У украинского полузащитника незначительное повреждение.

Серия А. 19-й тур

Эмполи – Милан – 0:2
Голы: Лофтус-Чик 11, Жиру 31 (с пенальти), Траоре 88

Вчера «Интер» вырвал домашнюю победу над «Вероной».

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Серия A чемпионат Италии по футболу Милан Эмполи Виктор Коваленко Рубен Лофтус-Чик Оливье Жиру
Источник Sport.ua
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