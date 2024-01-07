Серия А. Эмполи без Коваленко дома проиграл Милану

«Эмполи» Виктора Коваленко в матче 19-го тура Серии А дома проиграл «Милану» с разгромным счетом 0:3. Это позволило команде Стефано Пиоли сохранить третье место в турнирной таблице, «Эмполи» остается на предпоследней, 19-й позиции.

Сам Коваленко остался вне заявки «Эмполи» на матч. У украинского полузащитника незначительное повреждение.

Серия А. 19-й тур

Эмполи – Милан – 0:2

Голы: Лофтус-Чик 11, Жиру 31 (с пенальти), Траоре 88

Вчера «Интер» вырвал домашнюю победу над «Вероной».