Италия07 января 2024, 15:30 |
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Серия А. Эмполи без Коваленко дома проиграл Милану
Украинец пропускал матч из-за повреждения
07 января 2024, 15:30 |
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«Эмполи» Виктора Коваленко в матче 19-го тура Серии А дома проиграл «Милану» с разгромным счетом 0:3. Это позволило команде Стефано Пиоли сохранить третье место в турнирной таблице, «Эмполи» остается на предпоследней, 19-й позиции.
Сам Коваленко остался вне заявки «Эмполи» на матч. У украинского полузащитника незначительное повреждение.
Серия А. 19-й тур
Эмполи – Милан – 0:2
Голы: Лофтус-Чик 11, Жиру 31 (с пенальти), Траоре 88
Вчера «Интер» вырвал домашнюю победу над «Вероной».
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