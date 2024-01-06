К сожалению для Ювентуса. Интер на 90+4 вырвал драматичную победу у Вероны
Матч 19-го тура Серии А закончился со счетом 2:1
Сегодня, 6 января 2024 года, состоялся матч 19-го тура Серии А между миланским «Интером» и «Вероной». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Уже на 13-й минуте лидер «нерадзурри», аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, открыл счет во встрече. На 49-й минуте Лаутаро имел шанс оформить дубль, однако его гол отменили из-за офсайда.
На 74-й минуте «Интер» мог упустить победу, ведь «Верона» сравняла счет. Отличился француз Тома Анри. Однако на 90+4-й победу для «сине-черных» вырвал Давиде Фраттези.
Интересно, что тот же Тома Анри на 90+11 мог принести своей команде очко, но промахнулся с пенальти.
Этому результату точно не обрадовались игроки и тренер туринского «Ювентуса», который теперь отстает от «Интера» на 5 очков, хотя и имеет игру в запасе.
Серия А. 19-й тур. 6 января.
Интер – Верона – 2:1
Голы: Лаутаро, 13, Фраттези, 90+4 – Анри, 74
La vinciamo noi! ⚽⚽⚽— Inter (@Inter) January 6, 2024
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улетел в другой угол. Ещё и добивальщик не попал в пустые ворота.
Интер спрыгнул с серии ничьих.)))