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06 января 2024, 15:31 | Обновлено 06 января 2024, 15:32
314
1

К сожалению для Ювентуса. Интер на 90+4 вырвал драматичную победу у Вероны

Матч 19-го тура Серии А закончился со счетом 2:1

06 января 2024, 15:31 | Обновлено 06 января 2024, 15:32
314
1
К сожалению для Ювентуса. Интер на 90+4 вырвал драматичную победу у Вероны
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 января 2024 года, состоялся матч 19-го тура Серии А между миланским «Интером» и «Вероной». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Уже на 13-й минуте лидер «нерадзурри», аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, открыл счет во встрече. На 49-й минуте Лаутаро имел шанс оформить дубль, однако его гол отменили из-за офсайда.

На 74-й минуте «Интер» мог упустить победу, ведь «Верона» сравняла счет. Отличился француз Тома Анри. Однако на 90+4-й победу для «сине-черных» вырвал Давиде Фраттези.

Интересно, что тот же Тома Анри на 90+11 мог принести своей команде очко, но промахнулся с пенальти.

Этому результату точно не обрадовались игроки и тренер туринского «Ювентуса», который теперь отстает от «Интера» на 5 очков, хотя и имеет игру в запасе.

Серия А. 19-й тур. 6 января.

Интер – Верона – 2:1
Голы: Лаутаро, 13, Фраттези, 90+4 – Анри, 74

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Источник Sport.ua
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December 32
Вообще то победу Интеру оставил автор первого гола Вероны - Анри. 
 На 90 + много  он с пенальти попал в штангу, хотя вратарь Интера уже
улетел в другой угол.   Ещё и добивальщик не попал в пустые ворота. 
Интер спрыгнул с серии ничьих.)))
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