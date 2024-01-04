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  4. Максим БЕЛЫЙ: «В свое время Хайдук не отпустил меня в Динамо»
Украина. Премьер лига
04 января 2024, 16:58 |
167
0

Максим БЕЛЫЙ: «В свое время Хайдук не отпустил меня в Динамо»

Опытный футболист рассказал о завершении карьеры

04 января 2024, 16:58 |
167
0
Максим БЕЛЫЙ: «В свое время Хайдук не отпустил меня в Динамо»
ФК Рух. Максим Белый

33-летний защитник львовского «Руха» Максим Белый, известный также по выступлениям за «Зарю», «Мариуполь», «Черноморец» и хорватский «Хайдук», завершил карьеру футболиста.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua он рассказал, кто из тренеров сыграл самую значимую роль в его становлении, а также поделился планами на будущее.

- В спортшколе донецкого «Шахтера», которую после того, как ее возглавил в 2006 году нидерландец ван Стее начали называть академией, сначала играл в нападении, по-видимому, благодаря высокому росту. Потом меня перевели в центр защиты. Конечно, досадно, что нидерландские специалисты появились в «Шахтере», когда я уже заканчивал обучение. Благодаря им кардинально все изменилось от условий для занятий, да и собственно тренировочного процесса. Возможно, именно по этой причине из нашего выпуска лишь несколько ребят сумели поиграть в профессиональных командах.

– А шансов попасть в основу «Шахтера» у тебя не было?

- Я всегда стараюсь быть реалистом, так что в этом случае – нет. Ибо тогда в центре обороны «горняков» действовали Дмитрий Чигринский перед отъездом в «Барселону», Мариуш Левандовски, Ярослав Ракицкий. Пришлось ограничиться несколькими вызовами на тренировочные сборы главной команды.

- И все же именно благодаря выступлениям за «Шахтер-3» и дубль дончан ты попал в юниорскую сборную Украины, которая в 2009 году стала чемпионом Европы (U-19).

- Здесь большую роль сыграло то, что я раньше выступал за юношескую сборную Украины и был на виду. Конечно, было приятно стать чемпионом континента, хотя досадно, что ни разу так и не удалось сыграть на этом форуме.

Это можно объяснить тем, что украинцам в каждом поединке группового раунда пришлось преодолевать сильное сопротивление соперников и только победа над швейцарцами позволила пробиться в полуфинал. Поэтому наставнику Юрию Калитвинцеву было не до ротаций и экспериментов и он полностью доверял действовавшим в центре защиты Сергею Кривцову и Темуру Парцвании. Хотя в дальнейших противостояниях – с Сербией в полуфинале и с Англией в финале – украинцы выглядели уверенно и заслуженно взяли верх.

- Помнишь, кто тогда был на первых ролях у британцев?

- Киран Триппьер, Кайл Уокер, Дэнни Дринквотер, Райан Беннетт, которые и сейчас еще на виду.

– А среди украинцев кто тогда феерил?

– Денис Гармаш, Кирилл Петров, Сергей Рыбалка.

- Тот взлет на континентальном чемпионате имел немалую огласку и, пожалуй, футбольное руководство позаботилось, чтобы наша сборная получила серьезные премиальные.

– Каждый получал премиальные в зависимости от вклада в победу. Поскольку я был в запасе, то и вознаграждение было меньше. Однако и этих средств хватило, чтобы купить для отца автомобиль.

– Кстати, а кто в твоем становлении футболиста сыграл самую заметную роль?

- Прежде всего, Анатолий Волобуев из алчевской «Стали», не побоявшийся доверить мне – 20-летнему парню – место в стартовом составе этой перволиговой команды. Отмечу и Юрия Вернидуба и Виктора Скрипника, когда я играл под их руководством за «Зарю». Сильные мотиваторы, изобретательные в применении тактических схем. Но больше всего запомнилось хоть и непродолжительное сотрудничество с главным тренером «Черноморца» Романом Григорчуком. Возможно, потому, что тогда я уже решил, что стану тренером, и записывал и анализировал все занятия.

Так вот у Григорчука была учтена каждая мелочь, как в подготовке, так и непосредственно в тренировочном процессе. А использование на установках видео материалов позволяло выходить на поле с уверенностью, что ты не только все знаешь о оппоненте, но и в курсе, как поступать в той или иной ситуации.

– И все же, если тебя все устраивало в «Заре», то почему ты покинул эту команду в 2015 году?

– Это была моя инициатива. Очень хотелось поиграть за границей. Агент Вадим Шаблий предложил попробовать свои силы в одной из сильнейших команд Хорватии – «Хайдук» (Сплит). Грех сетовать, вместе с «Хайдуком» становился призером чемпионата Хорватии, играл в Лиге Европы.

- Это как раз тот период, когда за «Хайдук» выступал экс-динамовец Артем Милевский?

- Да, но когда я пришел, то мы были вместе всего несколько месяцев, а потом Артем принял приглашение другого местного клуба – «Сплит».

- Какими-то выходками Милевский в «Хайдуке» не отмечался?

– Нет. В конце концов Сплит по сравнению с тем же Киевом – небольшой город, здесь трудно спрятаться. Да и ультрас «Хайдука» внимательно следили, чтобы футболисты их команды не попадали в какую-то неприятность. Правда, могли быть жестокими, когда «Хайдук» проигрывал. Помнится, когда мы уступили в дерби загребскому «Динамо», то когда я обедал в одном из кафе, то фаны подошли и сказали, что ко мне претензий не имеют, однако предупредили, чтобы я не появлялся в ближайшее время в компании с другими игроками, потому что те получат на орехи.

– «Хайдук» отличался тем, что выгодно продавал своих лидеров. А по отношению к тебе хорваты не получали заманчивых предложений?

– Согласно той информации, что я владею, меня хотел купить датский «Копенгаген», но «Хайдук» отказался. Знаю, что в «Хайдук» обращалось киевское «Динамо» времен Сергея Реброва с просьбой отпустить меня на просмотр, однако сплитцы снова не дали согласия. Возможно, если бы один из этих трансферов состоялся, я бы считал, что полностью реализовал себя как футболист.

– Если была такая заинтересованность «Хайдука» в твоих услугах, то почему ты не доиграл до конца даже двухлетний контракт?

- Все объясняется просто: в клубе сменился президент и главный тренер, пришедший со своими футболистами. Я не могу сказать, что мне стали меньше доверять, необходимую игровую практику имел, только уже на позиции опорного полузащитника. Однако я уже не видел перспективы в «Хайдуке» и по обоюдному согласию контракт был разорван.

– Тренеров, сыгравших определяющую роль в твоем становлении, ты назвал. А кого бы ты выделил из своих бывших одноклубников?

- Остались лучшие воспоминания о Дмитрие Хомченовском, легионерах Яннике Боли и Данило из «Зари», в «Хайдуке» запомнились Йосип Юранович, Никола Влашич. Чувствовалось, что в Сплите они долго не задержатся.

– Твоим последним клубом в карьере стал львовский «Рух», который смело можно назвать «нарушителем спокойствия» в текущем чемпионате УПЛ.

- По стилистике игры «Рух» где-то напоминает итальянскую «Аталанту», когда ее ряды защищал наш Руслан Малиновский, – такая же заточенность на атаку, высокая динамика, бойцовский характер. Возможно, преимущество «Руха» и в том, что над молодыми футболистами не тяготеет результат, поэтому они раскрепощены, играют в свое удовольствие. Львовяне выбрали свой вектор развития и интересно, как высоко сможет взлететь команда в следующем сезоне.

– У тебя действующий контракт с «Рухом» до конца сезона, однако ты решил сосредоточиться на тренерской работе.

- Какой смысл тратить драгоценное время, когда ты прекрасно осознаешь, что твои лучшие матчи уже позади?

А в Академии «Руха» созданы прекрасные условия для работы. Помогаю известному в прошлом футболисту Богдану Есыпу тренировать 16-летних игроков. Получаю от каждого занятия настоящее наслаждение. Хочу передать подопечным все, что умею и знаю.

– Ты уже определился со своей стратегией в тренерской деятельности?

- Я как будто снова тот 16-летний юноша, который только начинает свой путь в футболе, только теперь уже в тренерской карьере. Однозначно, что ставка будет сделана на атакующий футбол с использованием различных тактических схем. Нельзя, чтобы к тебе привыкали, тогда у соперника появится дополнительный шанс. Я буду счастлив, когда подготовлю подопечных, которые пойдут дальше меня.

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Максим Белый Рух Львов эксклюзив Заря Луганск Мариуполь Черноморец Одесса Хайдук Сплит Шахтер Донецк Киран Триппьер Сергей Кривцов Темур Парцвания Кайл Уокер Денис Гармаш Сергей Рыбалка Юрий Вернидуб Виктор Скрипник Роман Григорчук Богдан Есып Артем Милевский завершение карьеры
Источник Sport.ua
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