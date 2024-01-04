Максим БЕЛЫЙ: «В свое время Хайдук не отпустил меня в Динамо»

33-летний защитник львовского «Руха» Максим Белый, известный также по выступлениям за «Зарю», «Мариуполь», «Черноморец» и хорватский «Хайдук», завершил карьеру футболиста.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua он рассказал, кто из тренеров сыграл самую значимую роль в его становлении, а также поделился планами на будущее.

- В спортшколе донецкого «Шахтера», которую после того, как ее возглавил в 2006 году нидерландец ван Стее начали называть академией, сначала играл в нападении, по-видимому, благодаря высокому росту. Потом меня перевели в центр защиты. Конечно, досадно, что нидерландские специалисты появились в «Шахтере», когда я уже заканчивал обучение. Благодаря им кардинально все изменилось от условий для занятий, да и собственно тренировочного процесса. Возможно, именно по этой причине из нашего выпуска лишь несколько ребят сумели поиграть в профессиональных командах.

– А шансов попасть в основу «Шахтера» у тебя не было?

- Я всегда стараюсь быть реалистом, так что в этом случае – нет. Ибо тогда в центре обороны «горняков» действовали Дмитрий Чигринский перед отъездом в «Барселону», Мариуш Левандовски, Ярослав Ракицкий. Пришлось ограничиться несколькими вызовами на тренировочные сборы главной команды.

- И все же именно благодаря выступлениям за «Шахтер-3» и дубль дончан ты попал в юниорскую сборную Украины, которая в 2009 году стала чемпионом Европы (U-19).

- Здесь большую роль сыграло то, что я раньше выступал за юношескую сборную Украины и был на виду. Конечно, было приятно стать чемпионом континента, хотя досадно, что ни разу так и не удалось сыграть на этом форуме.

Это можно объяснить тем, что украинцам в каждом поединке группового раунда пришлось преодолевать сильное сопротивление соперников и только победа над швейцарцами позволила пробиться в полуфинал. Поэтому наставнику Юрию Калитвинцеву было не до ротаций и экспериментов и он полностью доверял действовавшим в центре защиты Сергею Кривцову и Темуру Парцвании. Хотя в дальнейших противостояниях – с Сербией в полуфинале и с Англией в финале – украинцы выглядели уверенно и заслуженно взяли верх.

- Помнишь, кто тогда был на первых ролях у британцев?

- Киран Триппьер, Кайл Уокер, Дэнни Дринквотер, Райан Беннетт, которые и сейчас еще на виду.

– А среди украинцев кто тогда феерил?

– Денис Гармаш, Кирилл Петров, Сергей Рыбалка.

- Тот взлет на континентальном чемпионате имел немалую огласку и, пожалуй, футбольное руководство позаботилось, чтобы наша сборная получила серьезные премиальные.

– Каждый получал премиальные в зависимости от вклада в победу. Поскольку я был в запасе, то и вознаграждение было меньше. Однако и этих средств хватило, чтобы купить для отца автомобиль.

– Кстати, а кто в твоем становлении футболиста сыграл самую заметную роль?

- Прежде всего, Анатолий Волобуев из алчевской «Стали», не побоявшийся доверить мне – 20-летнему парню – место в стартовом составе этой перволиговой команды. Отмечу и Юрия Вернидуба и Виктора Скрипника, когда я играл под их руководством за «Зарю». Сильные мотиваторы, изобретательные в применении тактических схем. Но больше всего запомнилось хоть и непродолжительное сотрудничество с главным тренером «Черноморца» Романом Григорчуком. Возможно, потому, что тогда я уже решил, что стану тренером, и записывал и анализировал все занятия.

Так вот у Григорчука была учтена каждая мелочь, как в подготовке, так и непосредственно в тренировочном процессе. А использование на установках видео материалов позволяло выходить на поле с уверенностью, что ты не только все знаешь о оппоненте, но и в курсе, как поступать в той или иной ситуации.

– И все же, если тебя все устраивало в «Заре», то почему ты покинул эту команду в 2015 году?

– Это была моя инициатива. Очень хотелось поиграть за границей. Агент Вадим Шаблий предложил попробовать свои силы в одной из сильнейших команд Хорватии – «Хайдук» (Сплит). Грех сетовать, вместе с «Хайдуком» становился призером чемпионата Хорватии, играл в Лиге Европы.

- Это как раз тот период, когда за «Хайдук» выступал экс-динамовец Артем Милевский?

- Да, но когда я пришел, то мы были вместе всего несколько месяцев, а потом Артем принял приглашение другого местного клуба – «Сплит».

- Какими-то выходками Милевский в «Хайдуке» не отмечался?

– Нет. В конце концов Сплит по сравнению с тем же Киевом – небольшой город, здесь трудно спрятаться. Да и ультрас «Хайдука» внимательно следили, чтобы футболисты их команды не попадали в какую-то неприятность. Правда, могли быть жестокими, когда «Хайдук» проигрывал. Помнится, когда мы уступили в дерби загребскому «Динамо», то когда я обедал в одном из кафе, то фаны подошли и сказали, что ко мне претензий не имеют, однако предупредили, чтобы я не появлялся в ближайшее время в компании с другими игроками, потому что те получат на орехи.

– «Хайдук» отличался тем, что выгодно продавал своих лидеров. А по отношению к тебе хорваты не получали заманчивых предложений?

– Согласно той информации, что я владею, меня хотел купить датский «Копенгаген», но «Хайдук» отказался. Знаю, что в «Хайдук» обращалось киевское «Динамо» времен Сергея Реброва с просьбой отпустить меня на просмотр, однако сплитцы снова не дали согласия. Возможно, если бы один из этих трансферов состоялся, я бы считал, что полностью реализовал себя как футболист.

– Если была такая заинтересованность «Хайдука» в твоих услугах, то почему ты не доиграл до конца даже двухлетний контракт?

- Все объясняется просто: в клубе сменился президент и главный тренер, пришедший со своими футболистами. Я не могу сказать, что мне стали меньше доверять, необходимую игровую практику имел, только уже на позиции опорного полузащитника. Однако я уже не видел перспективы в «Хайдуке» и по обоюдному согласию контракт был разорван.

– Тренеров, сыгравших определяющую роль в твоем становлении, ты назвал. А кого бы ты выделил из своих бывших одноклубников?

- Остались лучшие воспоминания о Дмитрие Хомченовском, легионерах Яннике Боли и Данило из «Зари», в «Хайдуке» запомнились Йосип Юранович, Никола Влашич. Чувствовалось, что в Сплите они долго не задержатся.

– Твоим последним клубом в карьере стал львовский «Рух», который смело можно назвать «нарушителем спокойствия» в текущем чемпионате УПЛ.

- По стилистике игры «Рух» где-то напоминает итальянскую «Аталанту», когда ее ряды защищал наш Руслан Малиновский, – такая же заточенность на атаку, высокая динамика, бойцовский характер. Возможно, преимущество «Руха» и в том, что над молодыми футболистами не тяготеет результат, поэтому они раскрепощены, играют в свое удовольствие. Львовяне выбрали свой вектор развития и интересно, как высоко сможет взлететь команда в следующем сезоне.

– У тебя действующий контракт с «Рухом» до конца сезона, однако ты решил сосредоточиться на тренерской работе.

- Какой смысл тратить драгоценное время, когда ты прекрасно осознаешь, что твои лучшие матчи уже позади?

А в Академии «Руха» созданы прекрасные условия для работы. Помогаю известному в прошлом футболисту Богдану Есыпу тренировать 16-летних игроков. Получаю от каждого занятия настоящее наслаждение. Хочу передать подопечным все, что умею и знаю.

– Ты уже определился со своей стратегией в тренерской деятельности?

- Я как будто снова тот 16-летний юноша, который только начинает свой путь в футболе, только теперь уже в тренерской карьере. Однозначно, что ставка будет сделана на атакующий футбол с использованием различных тактических схем. Нельзя, чтобы к тебе привыкали, тогда у соперника появится дополнительный шанс. Я буду счастлив, когда подготовлю подопечных, которые пойдут дальше меня.