Романо: Челси подписал полузащитника, который присоединится к команде летом

Лондонский «Челси» закончил работу над подписанием сенегальского полузащитника «Дару Салама» Дауды Дионга, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что 17-летний талант присоединится к клубу летом 2024 года, когда футболист станет совершеннолетним. Условия соглашения между клубами и игроком не сообщаются.

Главным достоинством Дауды Дионга, который выступает на позиции опорного полузащитника, является рост – 190 сантиметров. На счету рослого футболиста уже 4 матча за сборную Сенегала U-17.

Ранее стали известны главные цели зимней трансферной кампании «Челси».

🚨🔵 Chelsea have completed deal to sign Senegal U17 midfielder Pape Daouda Diong, as revealed two weeks ago.



Born in 2006, Pape will turn 18 in the summer and he will become part of Chelsea project. 🇸🇳



Diong was at Stamford Bridge just two week ago. pic.twitter.com/81S4LQsE3T