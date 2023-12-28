Романо: Челси подписал полузащитника, который присоединится к команде летом
Дауда Дионг продолжит карьеру в Англии
Лондонский «Челси» закончил работу над подписанием сенегальского полузащитника «Дару Салама» Дауды Дионга, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что 17-летний талант присоединится к клубу летом 2024 года, когда футболист станет совершеннолетним. Условия соглашения между клубами и игроком не сообщаются.
Главным достоинством Дауды Дионга, который выступает на позиции опорного полузащитника, является рост – 190 сантиметров. На счету рослого футболиста уже 4 матча за сборную Сенегала U-17.
Ранее стали известны главные цели зимней трансферной кампании «Челси».
🚨🔵 Chelsea have completed deal to sign Senegal U17 midfielder Pape Daouda Diong, as revealed two weeks ago.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2023
Born in 2006, Pape will turn 18 in the summer and he will become part of Chelsea project. 🇸🇳
Diong was at Stamford Bridge just two week ago. pic.twitter.com/81S4LQsE3T
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