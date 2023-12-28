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  4. Романо: Челси подписал полузащитника, который присоединится к команде летом
Англия
28 декабря 2023, 17:49 |
454
0

Романо: Челси подписал полузащитника, который присоединится к команде летом

Дауда Дионг продолжит карьеру в Англии

28 декабря 2023, 17:49 |
454
0
Романо: Челси подписал полузащитника, который присоединится к команде летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тодд Боэли

Лондонский «Челси» закончил работу над подписанием сенегальского полузащитника «Дару Салама» Дауды Дионга, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что 17-летний талант присоединится к клубу летом 2024 года, когда футболист станет совершеннолетним. Условия соглашения между клубами и игроком не сообщаются.

Главным достоинством Дауды Дионга, который выступает на позиции опорного полузащитника, является рост – 190 сантиметров. На счету рослого футболиста уже 4 матча за сборную Сенегала U-17.

Ранее стали известны главные цели зимней трансферной кампании «Челси».

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Челси трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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