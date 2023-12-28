Романо: Челси подписал полузащитника, который присоединится к команде летом

Лондонский «Челси» закончил работу над подписанием сенегальского полузащитника «Дару Салама» Дауды Дионга, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что 17-летний талант присоединится к клубу летом 2024 года, когда футболист станет совершеннолетним. Условия соглашения между клубами и игроком не сообщаются.

Главным достоинством Дауды Дионга, который выступает на позиции опорного полузащитника, является рост – 190 сантиметров. На счету рослого футболиста уже 4 матча за сборную Сенегала U-17.

Ранее стали известны главные цели зимней трансферной кампании «Челси».