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Англия
20 декабря 2023, 17:40 | Обновлено 20 декабря 2023, 18:03
921
0

Манчестер Сити хочет украсть таланта у Милана

Матия Попович из «Партизана» ведет переговоры с топ-клубами

20 декабря 2023, 17:40 | Обновлено 20 декабря 2023, 18:03
921
0
Манчестер Сити хочет украсть таланта у Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Матия Попович

Английский «Манчестер Сити» попытается перехватить у итальянского «Милана» полузащитника «Партизана» Матию Поповича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 17-летнего футболиста с сербским клубом истекает 1 января 2024 года. «Милан» ведет переговоры по его подписанию с октября, но до сих пор не достиг хоть какой-то договоренности. Теперь в игру готов вступить гранд британского футбола.

Интересно, что Матия Попович еще даже не дебютировал в профессиональном футболе, но является настоящей звездой на юношеском уровне. В чемпионате Сербии U-17 он провел 25 матчей, отметившись 21 забитым мячом и 5 голевыми передачами.

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Фабрицио Романо Партизан Белград Манчестер Сити Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A чемпионат Сербии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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