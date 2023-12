Манчестер Сити хочет украсть таланта у Милана

Английский «Манчестер Сити» попытается перехватить у итальянского «Милана» полузащитника «Партизана» Матию Поповича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 17-летнего футболиста с сербским клубом истекает 1 января 2024 года. «Милан» ведет переговоры по его подписанию с октября, но до сих пор не достиг хоть какой-то договоренности. Теперь в игру готов вступить гранд британского футбола.

Интересно, что Матия Попович еще даже не дебютировал в профессиональном футболе, но является настоящей звездой на юношеском уровне. В чемпионате Сербии U-17 он провел 25 матчей, отметившись 21 забитым мячом и 5 голевыми передачами.

🚨🔵 EXCL: Manchester City are trying to hijack deal to sign Serbian 2006 born talent Matija Popović as free agent, talks ongoing.



🇷🇸 Popović was at Man City game in Belgrade last week.



🔴⚫️ AC Milan, in talks to sign Popović since October but nothing been signed/sealed yet. pic.twitter.com/u7ZgYjKKvH