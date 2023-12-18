Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три топ-клуба следят за лидером Жироны
Испания
18 декабря 2023, 20:09 |
1029
1

Три топ-клуба следят за лидером Жироны

Мигель Гутьеррес стал целью «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана»

18 декабря 2023, 20:09 |
1029
1
Три топ-клуба следят за лидером Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Гутьеррес

«Милан», «Манчестер Сити» и мадридский «Реал» следят за ситуацией вокруг левого защитника каталонской «Жироны» Мигеля Гутьерреса, сообщает турецкий журналист Экрем Конур.

Ранее сообщалось, что 22-летним игроком интересуется и мюнхенская «Бавария». Также была информация, что клаусула в контракте Мигеля с «Жироной» – 35 миллионов. Интересно, что «Реал» получит 50% от продажи игрока, ведь такое условие было прописано при его переходе в «Жирону». Также у сливочных есть возможность приобрести Гутьерреса «по скидке» – всего за 8 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Мигель Гутьеррес провел 15 матчей за «Жирону», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

По теме:
Сыграет ли Цыганков? Стали известны составы на матч Жирона – Алавес
Жирона зимой может купить игрока Барселоны. Он уже выступал за клуб Мичела
ВИДЕО. Де Брюйне возобновил тренировки с Манчестер Сити
трансферы Жирона Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Мигель Гутьеррес Милан трансферы Серии A
Источник Экрем Конур
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
Другие виды | 17 декабря 2023, 21:45 0
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин

В решающем поединке Франция обыграла Норвегию со счетом 31:28

Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
Теннис | 18 декабря 2023, 07:30 17
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»

Ксавье Коффен объяснил, почему украинка не вышла на матч против Мирры Андреевой

Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 18.12.2023, 14:20
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Красивая ничья. Шахтер закончил год матчем в Японии
Футбол | 18.12.2023, 14:10
Красивая ничья. Шахтер закончил год матчем в Японии
Красивая ничья. Шахтер закончил год матчем в Японии
«Шахтер имеет хорошие шансы». Сергей Ребров оценил жребий Лиги Европы
Футбол | 18.12.2023, 20:22
«Шахтер имеет хорошие шансы». Сергей Ребров оценил жребий Лиги Европы
«Шахтер имеет хорошие шансы». Сергей Ребров оценил жребий Лиги Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
Скорее всего его Реал и купит!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
18.12.2023, 08:20 10
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
18.12.2023, 11:09
Другие виды
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
17.12.2023, 10:52 5
Футбол
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 2
Футбол
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
17.12.2023, 22:48 17
Хоккей
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
17.12.2023, 01:06 8
Футбол
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
16.12.2023, 20:04 21
Футбол
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем