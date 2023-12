Три топ-клуба следят за лидером Жироны

«Милан», «Манчестер Сити» и мадридский «Реал» следят за ситуацией вокруг левого защитника каталонской «Жироны» Мигеля Гутьерреса, сообщает турецкий журналист Экрем Конур.

Ранее сообщалось, что 22-летним игроком интересуется и мюнхенская «Бавария». Также была информация, что клаусула в контракте Мигеля с «Жироной» – 35 миллионов. Интересно, что «Реал» получит 50% от продажи игрока, ведь такое условие было прописано при его переходе в «Жирону». Также у сливочных есть возможность приобрести Гутьерреса «по скидке» – всего за 8 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Мигель Гутьеррес провел 15 матчей за «Жирону», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

