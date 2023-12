В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика

16 декабря состоялся матч 17-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пенсионеров».

Украинский футболист лондонцев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 69-й и был заменен на Энцо Фернандеса.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Михаила является худшим среди игроков основы «Челси».

Большинство фанатов «Челси» разочарованы игрой Михаила, но есть и те, которые продолжают верить в потенциал 22-летнего украинского вингера:

Abdul: «Мудрик безумно плох».

Abdul (@AbdulAL97) December 17, 2023

sashcfc: «Когда вы говорите, что Мудрик старается каждый игровой день, это вызывает те же чувства, что и «пацаны отдали все». [отсылка на слова Грэма Поттера после поражения Челси Астон Вилле со счетом 0:2 в прошлом сезоне]

Asadcfc66: «Возможно, я сумасшедший и нахожусь в меньшинстве, но после той ошибки Мудрика и того, как плохо он ударил по мячу, и количества ненависти, которую он получает, вселяют в меня еще больше уверенности в том, что однажды он станет игроком. Это только вопрос времени.

В нем так много необузданного таланта, который только и ждет, чтобы взорваться, и я не могу дождаться того дня, когда он проявится, и он покажет миру, на что он способен, теми небольшими проблесками, которые я вижу от него.

Он не является законченным конечным продуктом, но мне не терпится вернуться к этому разговору через 2-3 года».

Diablogooner_: «Мудрик за 5 лет, пока был в «Шахтере», провел всего 29 матчей за взрослую команду.

Около 3 лет из 5 его отправляли в аренду в другие клубы.

Я понимаю, что его ценность определялась его возрастом и игрой, но за 29 игр 88 миллионов фунтов, реально?»

copperminer6: «Такое можно купить за 110 миллионов долларов. Мудрик настолько плох...»

paddypower: «В будущем в бизнес-школах будут проводиться целые курсы о том, как донецкий «Шахтер» сумел получить 100 миллионов евро за Михаила Мудрика».

DjoletoT: «Смеясь над Мудриком, говорите об одном: он будет более великим, чем Мо Салах».

Laughing at Mudryk speak about one thing he will be great than Mo Salah

Ahenkan 💙 (@DjoletoT) December 16, 2023

Shiksevans: Чем хорош Мудрик:

Не может пройти оборону.

Не может бить.

Не может бежать.

Думает, что он Мартинелли.

Стреляет по воробьям.

Chris: «Я помню время, когда некого Пулишича постоянно критиковали за то, что он не участвовал в голевых моментах. Теперь Мудрика хвалят за то, что он просто хорошо играет, а братан забил два гола в Премьер-лиге почти за 30 игр. Это падение не могло не сказаться на худшем количестве фанатов в истории Челси».

flameosumeet: «Вот что происходит в голове Мудрика, когда он получает мяч».

Sumeet (@flameosumeet) December 16, 2023

toby___03: «От него мы пришли к таким игрокам, как Мудрик».

Toby (@toby___03) December 7, 2023

Johyan: «Тот Мудрик, который ведет мяч, является хорошим примером того, где он сейчас находится: качество и потенциал в некоторых областях, но очень сырой в других, это займет время, но там есть игрок».

LVniggeroid: «Мудрик сидит за столом со своими 3 голевыми действиями».