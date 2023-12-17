В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
Лондонцы обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0, Михаил отыграл 69 минут
16 декабря состоялся матч 17-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пенсионеров».
Украинский футболист лондонцев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 69-й и был заменен на Энцо Фернандеса.
После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Михаила является худшим среди игроков основы «Челси».
Большинство фанатов «Челси» разочарованы игрой Михаила, но есть и те, которые продолжают верить в потенциал 22-летнего украинского вингера:
Abdul: «Мудрик безумно плох».
Mudryk is crazy bad pic.twitter.com/Vp8qAMRN01— Abdul (@AbdulAL97) December 17, 2023
sashcfc: «Когда вы говорите, что Мудрик старается каждый игровой день, это вызывает те же чувства, что и «пацаны отдали все». [отсылка на слова Грэма Поттера после поражения Челси Астон Вилле со счетом 0:2 в прошлом сезоне]
Asadcfc66: «Возможно, я сумасшедший и нахожусь в меньшинстве, но после той ошибки Мудрика и того, как плохо он ударил по мячу, и количества ненависти, которую он получает, вселяют в меня еще больше уверенности в том, что однажды он станет игроком. Это только вопрос времени.
В нем так много необузданного таланта, который только и ждет, чтобы взорваться, и я не могу дождаться того дня, когда он проявится, и он покажет миру, на что он способен, теми небольшими проблесками, которые я вижу от него.
Он не является законченным конечным продуктом, но мне не терпится вернуться к этому разговору через 2-3 года».
Diablogooner_: «Мудрик за 5 лет, пока был в «Шахтере», провел всего 29 матчей за взрослую команду.
Около 3 лет из 5 его отправляли в аренду в другие клубы.
Я понимаю, что его ценность определялась его возрастом и игрой, но за 29 игр 88 миллионов фунтов, реально?»
copperminer6: «Такое можно купить за 110 миллионов долларов. Мудрик настолько плох...»
paddypower: «В будущем в бизнес-школах будут проводиться целые курсы о том, как донецкий «Шахтер» сумел получить 100 миллионов евро за Михаила Мудрика».
DjoletoT: «Смеясь над Мудриком, говорите об одном: он будет более великим, чем Мо Салах».
Laughing at Mudryk speak about one thing he will be great than Mo Salah— Ahenkan 💙 (@DjoletoT) December 16, 2023
pic.twitter.com/kOaDUynnUq
Shiksevans: Чем хорош Мудрик:
- Не может пройти оборону.
- Не может бить.
- Не может бежать.
- Думает, что он Мартинелли.
- Стреляет по воробьям.
Chris: «Я помню время, когда некого Пулишича постоянно критиковали за то, что он не участвовал в голевых моментах. Теперь Мудрика хвалят за то, что он просто хорошо играет, а братан забил два гола в Премьер-лиге почти за 30 игр. Это падение не могло не сказаться на худшем количестве фанатов в истории Челси».
flameosumeet: «Вот что происходит в голове Мудрика, когда он получает мяч».
This is what goes through Mudryk’s head when he recieves the ball pic.twitter.com/prZKIcx722— Sumeet (@flameosumeet) December 16, 2023
toby___03: «От него мы пришли к таким игрокам, как Мудрик».
We went from this to players like mudryk and madueke pic.twitter.com/MAQYRSwA6O— Toby (@toby___03) December 7, 2023
Johyan: «Тот Мудрик, который ведет мяч, является хорошим примером того, где он сейчас находится: качество и потенциал в некоторых областях, но очень сырой в других, это займет время, но там есть игрок».
LVniggeroid: «Мудрик сидит за столом со своими 3 голевыми действиями».
Mudryk sitting at the table with his 3 g/a https://t.co/kxFFuTMzO5 pic.twitter.com/EdypVHS1L8— LV 2.0 (@LVniggeroid) December 16, 2023
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