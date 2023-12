Не все так плохо? Мудрик – лидер АПЛ по ключевому показателю для вингера

10 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

Вингер лондонцев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. Украинец сделал больше всего удачных обводок среди всех участвовавших в игре футболистов – 4 из 6.

По информации Mozo Football, Мудрик делает в среднем за матч 2.3 успешные обводки, что является лучшим показателем в Английской премьер-лиге. По этому показателю украинец опережает Мартинелли (1.8), Луиса Диаса (1.9), Гарначо (2.1) и Грилиша (2.0).

🇺🇦 Mykhailo Mudryk is registering more successful take-ons (2.3) per 90 than any other Chelsea player in the Premier League right now. No player has taken a bigger leap in the last month in the league. More than Martinelli (1.8), Diaz (1.9), Garnacho (2.1) & Grealish (2.0).#CFC pic.twitter.com/SzENTFbqsZ