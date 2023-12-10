Миколенко сильнее Мудрика. Эвертон обыграл Челси на Гудисон Парк
Виталий был одним из лучших на поле
В воскресенье, 10 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Челси».
Ливерпульский клуб перед своими болельщиками нанес поражение лондонцам со счетом 2:0. Первый гол на 54-й минуте забил малийский полузащитник Абдулае Дукуре, добил «пенсионеров» вышедший на замену Льюис Доббин. 20-летнему нападающему потребовалось для взятия ворот всего 5 минут игрового времени.
Украинцы Виталий Миколенко и Михаил Мудрик вышли с первых минут, результативными действиями не отметились. Миколенко традиционно был одним из лучших в своей команде, Мудрик наиграл на желтую карточку за неспортивное поведение.
Отметим, что украинцы отыграли без замен.
Чемпионат Англии. 16-й тур
«Эвертон» – «Челси» – 2:0
Гол: Дукуре (54), Доббин (90+2)
«Эвертон» – Пикфорд, Янг (Паттерсон, 41), Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон (Доббин, 86), Гуйе (Онана, 46), Дукуре, Гарнер, Кэлверт-Льюин (Бету, 67), Макнил.
«Челси» – Санчес (Петрович, 84), Джеймс (Колуилл, 27), Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья (Матсен, 84), Галлахер, Мудрик, Фернандес (Стерлинг, 66), Палмер, Кайседо, Броя (Джексон, 67).
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Мудрик нічим не здивував, як в принципі і все Челсі
Другое дело Эвертон - друг друга страхуют, хвалят, подбадривают, приятно смотреть.
Миколенко - mvp.
С другой стороны Кукурелья -7,1, Мудрик - 6,9 (из-за ЖК), остальные все хуже.
Шон Дайч вроде не автобус играл, но от защиты. О чём говорят удары и угловые. Их у Челси в 2 раза больше. Но на табло 2:0.
А Виталику Миколенко за матч хочется сказать БРАВО!