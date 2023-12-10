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Чемпионат Англии
Эвертон
10.12.2023 16:00 – FT 2 : 0
Челси
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Англия
10 декабря 2023, 17:58 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:02
1428
16

Миколенко сильнее Мудрика. Эвертон обыграл Челси на Гудисон Парк

Виталий был одним из лучших на поле

10 декабря 2023, 17:58 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:02
1428
16
Миколенко сильнее Мудрика. Эвертон обыграл Челси на Гудисон Парк
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В воскресенье, 10 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Челси».

Ливерпульский клуб перед своими болельщиками нанес поражение лондонцам со счетом 2:0. Первый гол на 54-й минуте забил малийский полузащитник Абдулае Дукуре, добил «пенсионеров» вышедший на замену Льюис Доббин. 20-летнему нападающему потребовалось для взятия ворот всего 5 минут игрового времени.

Украинцы Виталий Миколенко и Михаил Мудрик вышли с первых минут, результативными действиями не отметились. Миколенко традиционно был одним из лучших в своей команде, Мудрик наиграл на желтую карточку за неспортивное поведение.

Отметим, что украинцы отыграли без замен.

Чемпионат Англии. 16-й тур

«Эвертон» – «Челси» – 2:0
Гол: Дукуре (54), Доббин (90+2)

«Эвертон» – Пикфорд, Янг (Паттерсон, 41), Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон (Доббин, 86), Гуйе (Онана, 46), Дукуре, Гарнер, Кэлверт-Льюин (Бету, 67), Макнил.
«Челси» – Санчес (Петрович, 84), Джеймс (Колуилл, 27), Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья (Матсен, 84), Галлахер, Мудрик, Фернандес (Стерлинг, 66), Палмер, Кайседо, Броя (Джексон, 67).

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Эвертон - Челси Виталий Миколенко Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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Pixelman
Миколенко просто Лев!
Віримо в повернення ірискам 10 очок.
Мудрик нічим не здивував, як в принципі і все Челсі
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+10
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Перець
В Челсі з минулого сезону змін в грі я не бачу, а Евертон молодці після зняття очок просто розривають  всіх
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+8
Alex196
Помимо того что мудрик нулевой как игрок так заметил все борются за мяч и один мудрик стоит в стороне и ждет когда мяч отберут 
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+6
Vladislav Pohily
Микола - топ. Мудрик також норм зіграв, не розумію гейту в коментах. Інша справа, що Челсі, саме як команда, - ні про що.
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+5
samird
Чудова гра від Миколенка - просто зацементував свій фланг. Найкращий лівий бек АПЛ на даний момент.
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+5
Octopus
И не сказать, чтоб Челси уж совсем плохо играл. Просто у них команды нет, есть набор футболистов, тянущих одеяло каждый на себя. 
Другое дело Эвертон - друг друга страхуют, хвалят, подбадривают, приятно смотреть.
Миколенко - mvp.
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+4
PUMA
Болею за Челси с 2009 года.Но как же я рад за Евертон.Как ни крути,но пока новое руководство Челси будет делать ставку на таких безмозглых бегунков как Мурзик,толку не будет
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+4
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Максим Колісник
Проблема Челсі не в Мудрику як багато хто пише, а в тому що нема гарного "страйкера". 
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+3
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Swed
Виталя  был одним лучшим, потому что только у него 7,8 от Хускоред   
  С другой стороны Кукурелья -7,1,  Мудрик - 6,9 (из-за ЖК),  остальные все хуже.
 Шон Дайч вроде не автобус играл, но от защиты.    О чём говорят удары и угловые.   Их у Челси в 2 раза больше. Но на табло 2:0.
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+2
А Ш
Уровень школ Динамо и Шахтера на лицо.
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+1
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Pavel_i_CO
Іриски -машина. Якби не -10 то уже б обійшли це чл.нсі та боролись за еврокубки, в теорії) 
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0
Alex196
Почеттино уважаемый человек .Прекрасный тренер .Удивляет с какой упертостью.он лепит этого никакущего мудрика в состав .Может хозяин требует типа большие деньги уплачены .Неужели Почеттино не понимает что развития у мудрика нет и не будет .то что он показывает от матча к матчу это его максимум 
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-1
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Maximus
По истечению времени и много сыгранных матчей хочу выделить прогресс Миколенка и отсутствие прогресса Мудрика. Стараюсь не пропускать ни одного матча с Мишей в составе. Хочется отметить его патологическую пассивность и лень. Не знаю почему так, может Мудрик мнит себя супер звездой и не в его понятиях рвать жопу на поле, но это явно делает его просто бледной тенью игрока АПЛ. В Англии каждый матч нужно играть очень интенсивно, иначе тебя просто закроют и съедят на поле. Уже понятно, что Миша не тянет АПЛ. В Испании тоже не дадут отбывать номер,  возможно в Италии ему будет намного комфортней. Ну а в целом, даже не смотря на то, что Мудрик мягко говоря не блещет, Челси настолько никакое последние 1.5 года, что Миша при всё при этом не самый худший в составе. 
А Виталику Миколенко за матч хочется сказать БРАВО!
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-2
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