Миколенко сильнее Мудрика. Эвертон обыграл Челси на Гудисон Парк

В воскресенье, 10 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Челси».

Ливерпульский клуб перед своими болельщиками нанес поражение лондонцам со счетом 2:0. Первый гол на 54-й минуте забил малийский полузащитник Абдулае Дукуре, добил «пенсионеров» вышедший на замену Льюис Доббин. 20-летнему нападающему потребовалось для взятия ворот всего 5 минут игрового времени.

Украинцы Виталий Миколенко и Михаил Мудрик вышли с первых минут, результативными действиями не отметились. Миколенко традиционно был одним из лучших в своей команде, Мудрик наиграл на желтую карточку за неспортивное поведение.

Отметим, что украинцы отыграли без замен.

Чемпионат Англии. 16-й тур

«Эвертон» – «Челси» – 2:0

Гол: Дукуре (54), Доббин (90+2)

«Эвертон» – Пикфорд, Янг (Паттерсон, 41), Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон (Доббин, 86), Гуйе (Онана, 46), Дукуре, Гарнер, Кэлверт-Льюин (Бету, 67), Макнил.

«Челси» – Санчес (Петрович, 84), Джеймс (Колуилл, 27), Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья (Матсен, 84), Галлахер, Мудрик, Фернандес (Стерлинг, 66), Палмер, Кайседо, Броя (Джексон, 67).

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