Англия06 декабря 2023, 12:06 | Обновлено 06 декабря 2023, 12:45
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Эвертон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 декабря в 16:00 поединок 16-го тура Английской Премьер-лиги
06 декабря 2023, 12:06 | Обновлено 06 декабря 2023, 12:45
379
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В воскресенье, 10 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и лондонским «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, начало – в 16:00 по киевскому времени.
Трансляция матча будет на платформе Setanta Sports.
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