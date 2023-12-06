В воскресенье, 10 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и лондонским «Челси».

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Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, начало – в 16:00 по киевскому времени.

Трансляция матча будет на платформе Setanta Sports.