Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Эвертон
10.12.2023 16:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 декабря 2023, 12:06 | Обновлено 06 декабря 2023, 12:45
379
2

Эвертон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 декабря в 16:00 поединок 16-го тура Английской Премьер-лиги

06 декабря 2023, 12:06 | Обновлено 06 декабря 2023, 12:45
379
2
Эвертон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и лондонским «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, начало – в 16:00 по киевскому времени.

Трансляция матча будет на платформе Setanta Sports.

По теме:
Почеттино высказался о приоритетах развития Челси
Каррагер ответил Гвардиоле на его обвинения
Невиллу и Каррагеру досталось. Гвардиола раскритиковал ТВ-экспертов
смотреть онлайн Челси Эвертон Эвертон - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
Футбол | 05 декабря 2023, 22:16 8
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию

Украинец забил в дебюте матча против «Аросы»

АРТЕТА: «Мы показали дух Арсенала. Лутон создал нам серьезные проблемы»
Футбол | 06 декабря 2023, 05:00 3
АРТЕТА: «Мы показали дух Арсенала. Лутон создал нам серьезные проблемы»
АРТЕТА: «Мы показали дух Арсенала. Лутон создал нам серьезные проблемы»

Наставник «канониров» прокомментировал невероятную победу в матче АПЛ

Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Футбол | 05.12.2023, 16:09
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Лутон Таун – Арсенал – 3:4. Триллер и эмоции Зинченко. Видео голов и обзор
Футбол | 06.12.2023, 02:20
Лутон Таун – Арсенал – 3:4. Триллер и эмоции Зинченко. Видео голов и обзор
Лутон Таун – Арсенал – 3:4. Триллер и эмоции Зинченко. Видео голов и обзор
АПЛ отреагировала на решение Артеты оставить Зинченко на скамейке запасных
Футбол | 05.12.2023, 23:50
АПЛ отреагировала на решение Артеты оставить Зинченко на скамейке запасных
АПЛ отреагировала на решение Артеты оставить Зинченко на скамейке запасных
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
moysha
Який Евертон. Гратимуть З Манчестер Юнайтед.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
04.12.2023, 15:10 3
Футбол
Итальянский инсайдер назвал сумму, за которую Шахтер готов продать Судакова
Итальянский инсайдер назвал сумму, за которую Шахтер готов продать Судакова
04.12.2023, 15:55 24
Футбол
Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории
Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории
04.12.2023, 13:15 4
Футбол
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
04.12.2023, 12:20
Теннис
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
04.12.2023, 09:59 8
Футбол
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
05.12.2023, 16:47
Биатлон
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
05.12.2023, 11:25 2
Бокс
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
04.12.2023, 14:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем