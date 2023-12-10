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10.12.2023 16:00 - : -
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10 декабря 2023, 03:07 | Обновлено 10 декабря 2023, 03:39
31
0

Эвертон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Миколенко против Мудрика

10 декабря 2023, 03:07 | Обновлено 10 декабря 2023, 03:39
31
0
Эвертон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря на «Гудисон Парк» пройдет матч 16-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Эвертон» встретится с «Челси». Поединок начнется в 15:00 по европейскому времени.

«Эвертон»

Клуб находится в ситуации, когда пока что не знает, какая у него реальная ситуация. Ведь десятиочковый штраф надеются отменить, и подали соответствующую апелляцию. Впрочем, Шон Дайш прагматично надеется набрать и на поле достаточно баллов, чтобы обеспечить «выживание» вне зависимости от нового вердикта. И если против «Манчестер Юнайтед», сразу после паузы на игры сборных, у «ирисок» ничего не получилось, проиграли 0-3, то декабрь получилось начать с победы на поле «Ноттингем Форест». Единственный гол забил на 67-й минуте Макнил - так приблизились к спасительному 17-му месту. А в четверг получилось дожать во втором тайме «Ньюкасл», доведя счет в итоге до разгромного.

«Челси»

Команда при новых владельцах никак не может выйти из кризиса, который откровенно затянулся. Победитель Лиги чемпионов-2021, «синие» закончили на двенадцатой позиции. И, кажется, особенно не получится прибавить и сейчас, при Маурисио Почеттино. К зиме пришлось подойти, имея больше поражений больше, чем побед. Отдельные успехи перечеркиваются новыми болезненными поражениями. В ноябре, перед паузой на игры сборных, разгромили «Тоттенхэм» (хотя тот доигрывал вдевятером) и выдали зрелищные 4-4 с чемпионом, «Манчестер Сити». Но осень закончили поражением 1-4 от «Ньюкасла» - аргентинский менеджер тогда раскритиковал публично подопечных. А после победы в меньшинстве над «Брайтоном» Мудрик и компания уступили «Манчестер Юнайтед» из-за гола Мактоминея.

Статистика личных встреч

«Синие» между собой в последние годы показывают равные результаты. За 11 крайних поединков у «ирисок» и «пенсионеров» по 3 победы. А в марте в Лондоне свели вничью 2-2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом лондонский гранд. Но «ириски» на ходу, стоит подумать о ставке на то, что они смогут снова не проиграть матч (коэффициент - 1,69).

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Эвертон Челси Эвертон - Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы
Источник Sport.ua
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