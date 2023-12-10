Англия10 декабря 2023, 19:05 | Обновлено 10 декабря 2023, 19:14
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Эвертон – Челси – 2:0. Миколенко против Мудрика. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Англии
10 декабря 2023, 19:05 | Обновлено 10 декабря 2023, 19:14
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Матч 16-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Челси» закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Украинские футболисты Виталий Миколенко (у ирисок) и Михаил Мудрик у синих) сыграли весь матч.
Голы для хозяев поля забили Абдулайе Дукуре и Льюис Доббин.
АПЛ. 16-й тур, 10 декабря
Эвертон – Челси – 2:0
Голы: Дукуре, 54, Доббин, 90+2
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Доббин (Эвертон).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
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