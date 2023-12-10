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Чемпионат Англии
Эвертон
10.12.2023 16:00 – FT 2 : 0
Челси
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Англия
10 декабря 2023, 19:05 | Обновлено 10 декабря 2023, 19:14
773
0

Эвертон – Челси – 2:0. Миколенко против Мудрика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Англии

10 декабря 2023, 19:05 | Обновлено 10 декабря 2023, 19:14
773
0
Эвертон – Челси – 2:0. Миколенко против Мудрика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа)

Матч 16-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Челси» закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Украинские футболисты Виталий Миколенко (у ирисок) и Михаил Мудрик у синих) сыграли весь матч.

Голы для хозяев поля забили Абдулайе Дукуре и Льюис Доббин.

АПЛ. 16-й тур, 10 декабря

Эвертон – Челси – 2:0

Голы: Дукуре, 54, Доббин, 90+2

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Доббин (Эвертон).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Михаил Мудрик Челси Эвертон - Челси видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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