Матч 16-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Челси» закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Украинские футболисты Виталий Миколенко (у ирисок) и Михаил Мудрик у синих) сыграли весь матч.

Голы для хозяев поля забили Абдулайе Дукуре и Льюис Доббин.

АПЛ. 16-й тур, 10 декабря

Эвертон – Челси – 2:0

Голы: Дукуре, 54, Доббин, 90+2

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