ВИДЕО. Фанаты Милана скандировали имя Синнера на матче Лиги чемпионов

Чемпион Кубка Дэвиса и финалист Итогового турнира ATP Янник Синнер посетил матч Лиги чемпионов между «Миланом» и дортмундской «Боруссией» (1:3).

Перед началом матча Синнер вышел на поле «Сан-Сиро», а болельщики громко скандировали его имя. Затем миланский клуб вручил ему футболку с 10-м номером.

Также лучший теннисист Италии встретился с бывшим форвардом «россонери» Златаном Ибрагимовичем.

Отметим, что «Милан» набрал 5 очков после 5 туров и замыкает турнирную таблицу группы F. В последнем туре итальянский клуб сразится с «Ньюкаслом» на выезде и в случае победы может даже выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Но для этого нужно, чтобы «Боруссия Д» обыграла дома «ПСЖ».

"JANNIK, JANNIK! SINNER, SINNER!" 🇮🇹



AC Milan fans welcome @janniksin to the San Siro ahead of the #UCL this evening 🗣️



(via @antonello_gioia) @acmilan pic.twitter.com/Ar4BtJpEoe