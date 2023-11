ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад назначил нового главного тренера

Саудовский «Аль-Иттихад» определился с кандидатурой нового главного тренера.

Клуб из Джидды возглавил 47-летний аргентинец Марсело Гальярдо. Как и сообщалось ранее, контракт рассчитан на полтора года, до июня 2025-го, с возможностью его продления до 2027-го. «Новая эра, выше цели с мистером Гальярдо у руля», – так представили специалиста клубные соцсети.

Напомним, что последним местом работы Марсело Гальярдо был «Ривер Плейт», который он возглавлял с 2014 по 2022 год. С аргентинской командой Марсело дважды выигрывал главный трофей Южной Америки – Копа Либертадорес.

