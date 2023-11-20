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Саудовская Аравия
20 ноября 2023, 08:17 | Обновлено 20 ноября 2023, 08:45
854
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад назначил нового главного тренера

Марсело Гальярдо становился чемпионом Уругвая и Аргентины

20 ноября 2023, 08:17 | Обновлено 20 ноября 2023, 08:45
854
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад назначил нового главного тренера
AP. Марсело Гальярдо

Саудовский «Аль-Иттихад» определился с кандидатурой нового главного тренера.

Клуб из Джидды возглавил 47-летний аргентинец Марсело Гальярдо. Как и сообщалось ранее, контракт рассчитан на полтора года, до июня 2025-го, с возможностью его продления до 2027-го. «Новая эра, выше цели с мистером Гальярдо у руля», – так представили специалиста клубные соцсети.

Напомним, что последним местом работы Марсело Гальярдо был «Ривер Плейт», который он возглавлял с 2014 по 2022 год. С аргентинской командой Марсело дважды выигрывал главный трофей Южной Америки – Копа Либертадорес.

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Марсело Гальярдо Ривер Плейт Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу Кубок Либертадорес назначение тренера
Источник Twitter
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