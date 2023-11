ВИДЕО. Затаил обиду? Серхио Рамос отказался подписывать футболку Реала

Экс-защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, ныне выступающий за «Севилью», попал в щекотливую ситуацию.

Остановившись на своей машине возле охотников за автографами, Рамос с удовольствием расписывал футболки «Севильи» и французского «ПСЖ», а вот увидев перед собой форму «Реала», то просто отодвинул ее от себя в сторону.

Такое поведение футболиста по отношению к клубу, которому он отдал 16 лет карьеры, возмутило фанатов, но Серхио нашел оправдание. «До этого момента я уже подписал около шести футболок «Реала», а потом находятся люди, которые выставляют их на аукцион или продают в интернете», – прокомментировал инцидент Серхио.

Ramos refused to sign Real Madrid shirt but he signed psg shirt. 💔 Do anyone know why? pic.twitter.com/LHmOuE3Yy3