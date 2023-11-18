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Испания
18 ноября 2023, 22:36 | Обновлено 18 ноября 2023, 22:38
745
1

ВИДЕО. Затаил обиду? Серхио Рамос отказался подписывать футболку Реала

Легенда «сливочных» объяснил свой поступок

18 ноября 2023, 22:36 | Обновлено 18 ноября 2023, 22:38
745
1
ВИДЕО. Затаил обиду? Серхио Рамос отказался подписывать футболку Реала
Pinterest. Серхио Рамос

Экс-защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, ныне выступающий за «Севилью», попал в щекотливую ситуацию.

Остановившись на своей машине возле охотников за автографами, Рамос с удовольствием расписывал футболки «Севильи» и французского «ПСЖ», а вот увидев перед собой форму «Реала», то просто отодвинул ее от себя в сторону.

Такое поведение футболиста по отношению к клубу, которому он отдал 16 лет карьеры, возмутило фанатов, но Серхио нашел оправдание. «До этого момента я уже подписал около шести футболок «Реала», а потом находятся люди, которые выставляют их на аукцион или продают в интернете», – прокомментировал инцидент Серхио.

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Серхио Рамос Севилья ПСЖ Реал Мадрид
Источник Twitter
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