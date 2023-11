На 54-й секунде. Миколенко забил самый быстрый гол сезона в АПЛ

11 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ в котором «Кристал Пэлас» принимает «Эвертон».

Уже на первой минуте матча «ириски» вышли вперед, а гол провел украинский защитник Виталий Миколенко, забивший свой второй мяч в этом сезоне АПЛ, сделав это во втором матче подряд.

Забив всего через 54 секунды после стартового свистка, Миколенко стал автором самого быстрого гола сезона в АПЛ.

Отметим, что для Виталия это восьмой матч в АПЛ в этом сезоне и второй гол.

It's a day for early goals!



Heading in after just 54 seconds, Everton's Vitaliy Mykolenko has scored the fastest goal of the season so far!#CRYEVE pic.twitter.com/F9JCcjoctT