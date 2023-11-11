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  4. На 54-й секунде. Миколенко забил самый быстрый гол сезона в АПЛ
Англия
11 ноября 2023, 17:57 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:55
3920
2

На 54-й секунде. Миколенко забил самый быстрый гол сезона в АПЛ

Виталий превращается в бомбардира

11 ноября 2023, 17:57 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:55
3920
2
На 54-й секунде. Миколенко забил самый быстрый гол сезона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

11 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ в котором «Кристал Пэлас» принимает «Эвертон».

Уже на первой минуте матча «ириски» вышли вперед, а гол провел украинский защитник Виталий Миколенко, забивший свой второй мяч в этом сезоне АПЛ, сделав это во втором матче подряд.

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Забив всего через 54 секунды после стартового свистка, Миколенко стал автором самого быстрого гола сезона в АПЛ.

Отметим, что для Виталия это восьмой матч в АПЛ в этом сезоне и второй гол.

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Эвертон Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Источник Opta
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VITASS
Спирт.уа вкрай ипанулись? Видео? Перейди в телегу...там ещё раз в другую телегу.... Вы нахрена нужны тогда?
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