Митрович на высоте. Победа Аль-Хиляля, неожиданное поражение Аль-Иттихада

3 ноября состоялись три матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль на выезде обыграл Аль-Фатех (2:0) и упрочил лидерство (32 очка).

Голом в дебюте матча с пенальти отличился серб Александар Митрович, который забил уже 9 мячей в текущем чемпионате.

Лидирует в списке бомбардиров звездный португальский форвард Криштиану Роналду (11 голов) из клуба Аль-Наср (25 очков, 2-е место).

Аль-Иттихад – с французом Каримом Бензема в составе – потерпел неожиданное поражение в гостях от команды Аль-Шабаб (0:1).

Чемпионат Саудовской Аравии

12-й тур, 3 ноября

Аль-Фатех – Аль-Хиляль – 0:2

Голы: Митрович, 5 (пен), Аль-Давсари, 90+3

Аль-Шабаб – Аль-Иттихад – 1:0

Гол: Карлос Жуниор, 14

Аль-Таи – Аль-Фейха – 3:3

Голы: Роко, 21, Шамлан, 24, Менса, 29 – Нвакаеме, 15, Оньекуру, 67, Сакала, 70

Турнирная таблица

Mitrovic has now scored 8️⃣ in his last 9️⃣ RSL appearances 😳#yallaRSL pic.twitter.com/wDTmuSMxzz