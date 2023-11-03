Митрович на высоте. Победа Аль-Хиляля, неожиданное поражение Аль-Иттихада
Лидирует в списке бомбардиров звездный португалец Криштиану Роналду
3 ноября состоялись три матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Хиляль на выезде обыграл Аль-Фатех (2:0) и упрочил лидерство (32 очка).
Голом в дебюте матча с пенальти отличился серб Александар Митрович, который забил уже 9 мячей в текущем чемпионате.
Лидирует в списке бомбардиров звездный португальский форвард Криштиану Роналду (11 голов) из клуба Аль-Наср (25 очков, 2-е место).
Аль-Иттихад – с французом Каримом Бензема в составе – потерпел неожиданное поражение в гостях от команды Аль-Шабаб (0:1).
Чемпионат Саудовской Аравии
12-й тур, 3 ноября
Аль-Фатех – Аль-Хиляль – 0:2
Голы: Митрович, 5 (пен), Аль-Давсари, 90+3
Аль-Шабаб – Аль-Иттихад – 1:0
Гол: Карлос Жуниор, 14
Аль-Таи – Аль-Фейха – 3:3
Голы: Роко, 21, Шамлан, 24, Менса, 29 – Нвакаеме, 15, Оньекуру, 67, Сакала, 70
Турнирная таблица
Mitrovic has now scored 8️⃣ in his last 9️⃣ RSL appearances 😳#yallaRSL pic.twitter.com/wDTmuSMxzz— Roshn Saudi League (@SPL_EN) November 3, 2023
События матча
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