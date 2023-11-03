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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таи
03.11.2023 17:00 – FT 3 : 3
Аль-Фейха
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Саудовская Аравия
03 ноября 2023, 22:53 | Обновлено 03 ноября 2023, 23:08
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Митрович на высоте. Победа Аль-Хиляля, неожиданное поражение Аль-Иттихада

Лидирует в списке бомбардиров звездный португалец Криштиану Роналду

03 ноября 2023, 22:53 | Обновлено 03 ноября 2023, 23:08
119
0
Митрович на высоте. Победа Аль-Хиляля, неожиданное поражение Аль-Иттихада
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Митрович

3 ноября состоялись три матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль на выезде обыграл Аль-Фатех (2:0) и упрочил лидерство (32 очка).

Голом в дебюте матча с пенальти отличился серб Александар Митрович, который забил уже 9 мячей в текущем чемпионате.

Лидирует в списке бомбардиров звездный португальский форвард Криштиану Роналду (11 голов) из клуба Аль-Наср (25 очков, 2-е место).

Аль-Иттихад – с французом Каримом Бензема в составе – потерпел неожиданное поражение в гостях от команды Аль-Шабаб (0:1).

Чемпионат Саудовской Аравии

12-й тур, 3 ноября

Аль-Фатех – Аль-Хиляль – 0:2

Голы: Митрович, 5 (пен), Аль-Давсари, 90+3

Аль-Шабаб – Аль-Иттихад – 1:0

Гол: Карлос Жуниор, 14

Аль-Таи – Аль-Фейха – 3:3

Голы: Роко, 21, Шамлан, 24, Менса, 29 – Нвакаеме, 15, Оньекуру, 67, Сакала, 70

Турнирная таблица

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Фэшн Сакала (Аль-Фейха).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Генри Оньекуру (Аль-Фейха).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Бернар Менса (Аль-Таи).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Ракан Аль-Шамлан (Аль-Таи).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Роко (Аль-Таи).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Нвакаэме (Аль-Фейха).
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Фатех Аль-Хиляль Аль-Шабаб Аль-Иттихад Джидда Аль-Фейха Аль-Таи Криштиану Роналду Александар Митрович Карим Бензема Салим Аль-Давсари
Источник Sport.ua
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