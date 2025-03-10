В Мадриде нацелились на возвращение топ-таланта из Саудовской Аравии
Габриэль Вейга привлекает внимание «Атлетико»
Испанский полузащитник «Аль-Ахли» Габриэль Вейга привлекает внимание мадридского «Атлетико», сообщает El Nacional.
По информации источника, мадридский клуб намерен вернуть испанца в Испанию, которую он покинул летом 2023 года. перейдя в клуб из Саудовской Аравии после блестящего сезона в Ла Лиге.
Проблемой может стать сумма, которую «Аль-Ахли» затребует за футболиста, контракт которого истекает только летом 2027 года.
Ранее сообщалось о том, что вундеркинд «Барселоны» может неожиданно перебраться в Мадрид.
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