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Испания
10 марта 2025, 14:05 | Обновлено 10 марта 2025, 14:06
388
0

В Мадриде нацелились на возвращение топ-таланта из Саудовской Аравии

Габриэль Вейга привлекает внимание «Атлетико»

10 марта 2025, 14:05 | Обновлено 10 марта 2025, 14:06
388
0
В Мадриде нацелились на возвращение топ-таланта из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Габри Вейга

Испанский полузащитник «Аль-Ахли» Габриэль Вейга привлекает внимание мадридского «Атлетико», сообщает El Nacional.

По информации источника, мадридский клуб намерен вернуть испанца в Испанию, которую он покинул летом 2023 года. перейдя в клуб из Саудовской Аравии после блестящего сезона в Ла Лиге.

Проблемой может стать сумма, которую «Аль-Ахли» затребует за футболиста, контракт которого истекает только летом 2027 года.

Ранее сообщалось о том, что вундеркинд «Барселоны» может неожиданно перебраться в Мадрид.

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Габриэль Вейга Аль-Ахли Джидда Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу Сельта
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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