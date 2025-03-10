Вундеркинд Барселоны может неожиданно перебраться в Мадрид

21-летний хавбек «Барселоны» Фермин Лопес может летом покинуть клуб.

По информации испанского портала Elgoldigital, на Лопеса нацелился мадридский «Атлетико». «Матрасники» попытаются приобрести Лопеса уже летом 2025 года. В трансфере лично заинтересован наставник мадридского гранда Диего Симеоне, который обещает Лопесу постоянное место в старте, чего испанец в «Барселоне» не получает.

В этом сезоне Лопес провел 28 матчей, забил 5 голов и отдал 5 передач.

«Атлетико» рассчитывает потратить на трансфер Лопеса 40-50 миллионов евро. На трансфер Лопеса также претендует мюнхенская «Бавария».