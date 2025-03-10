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  4. Вундеркинд Барселоны может неожиданно перебраться в Мадрид
Испания
10 марта 2025, 03:42 |
187
0

Вундеркинд Барселоны может неожиданно перебраться в Мадрид

На Фермина Лопеса нацелился «Атлетико»

10 марта 2025, 03:42 |
187
0
Вундеркинд Барселоны может неожиданно перебраться в Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

21-летний хавбек «Барселоны» Фермин Лопес может летом покинуть клуб.

По информации испанского портала Elgoldigital, на Лопеса нацелился мадридский «Атлетико». «Матрасники» попытаются приобрести Лопеса уже летом 2025 года. В трансфере лично заинтересован наставник мадридского гранда Диего Симеоне, который обещает Лопесу постоянное место в старте, чего испанец в «Барселоне» не получает.

В этом сезоне Лопес провел 28 матчей, забил 5 голов и отдал 5 передач.

«Атлетико» рассчитывает потратить на трансфер Лопеса 40-50 миллионов евро. На трансфер Лопеса также претендует мюнхенская «Бавария».

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Диего Симеоне трансферы Ла Лиги трансферы Атлетико Мадрид Фермин Лопес Барселона
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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