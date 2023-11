Не побеждали с апреля. Майнц уволил главного тренера

Клуб немецкой Бундеслиги «Майнц» официально сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Бо Свенссоном. 44-летний датский специалист работал с командой с января 2021 года.

«Майнц» полностью провалил старт нынешнего сезона. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги с 3 очками в 9 матчах. Свою последнюю победу «Майнц» одержал еще в апреле.

Вчера «Майнц» также вылетел из Кубка Германии на стадии 1/16 финала, проиграв со счетом 0:3 берлинской «Герте».

ℹ️ Bo Svensson is no longer head coach of Mainz 05. The 44-year-old made this decision after a long meeting with sporting chairman Christian Heidel and sporting director Martin Schmidt on Thursday. ℹ️



❤️ DANKE, Bo! 🤍 pic.twitter.com/dtXLGAbtbx