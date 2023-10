6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023

Американская теннисистка и чемпионка US Open 2023 Коко Гофф (США, WTA 3) успешно стартовала на Итоговом турнире WTA 2023, который проводится в Канкуне (Мексика).

В 1-м туре группы «Четумаль» Гофф уничтожила 7-ю ракетку мира Онс Жабер в двух сетах за 57 минут.

WTA Finals. Хард

Группа Четумаль. 1-й тур

Коко Гофф (США) – Онс Жабер (Тунис) – 6:0, 6:1

Матч был прерван во 2-й партии при счете 1:0 в пользу американки из-за дождя.

Это была 6-я встреча теннисисток. Гофф выиграла 4-й очный поединок.

Коко и Онс играют в одной группе с Игой Свентек и Маркетой Вондроушовой. Ранее полька обыграла чешку в двух сетах.

Благодаря разгромной победе над Жабер, Гофф возглавила группу Четумаль.

Для Коко это первая победа в карьере на Итоговом турнире. Также Гофф стала первым тинейджером из США после Винус Уильмс (1999), которой удалось победить на WTA Finals.

Job done ✅@CocoGauff defeats Jabeur for her first-ever win at the WTA Finals 👏#WTAFinals pic.twitter.com/SsWOj6zOsw — wta (@WTA) October 31, 2023

Coco Gauff is the first American teenager to win a WTA Finals match since Venus Williams (1999).#WTAFinals — wta (@WTA) October 31, 2023