Кто стал вторым и третьим? Итоговая десятка рейтинга Золотой мяч 2023

30 октября в парижском театре «Шатле» состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2023 года. Престижная награда вручается в 67-й раз.

Обладатель Золотого мяча 2023 – аргентинский форвард Лионель Месси (ПСЖ / Интер Майами), который выиграл со сборной Аргентины ЧМ-2023, став лучшим игроком мундиаля.

В топ-3 также вошли норвежец Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) и француз Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Итоговая десятка рейтинга Золотой мяч 2023

Лионель Месси (Интер Майами / ПСЖ) Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) Килиан Мбаппе (ПСЖ) Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) Родри (Манчестер Сити) Винисиус Жуниор (Реал) Хулиан Альварес (Манчестер Сити) Виктор Осимхен (Наполи) Бернарду Силва (Манчестер Сити) Лука Модрич (Реал)