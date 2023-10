Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Посмотрим, какие планы у клуба и Галлахера»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о новом контракте с полузащитником Конором Галлахером.

«Посмотрим, что чувствуют они. Игрок, клуб и какие у них планы и намерения. Обе стороны должны чувствовать себя хорошо – поэтому в такие моменты можно прийти к новому контракту. Даже если вы хотите продлить контракт, нужно остановиться и поговорить», – сказал Почеттино.

В нынешнем сезоне в составе «Челси» Конор Галлахер сыграл 11 матчей, в которых сделал две результативные передачи.

🚨🔵 Pochettino on new deal for Conor Gallagher: “We have to see how they feel. The player, club and their plans, intentions”.



“Both sides need to feel good — that’s why in this moment you can arrive at a new deal. Even if you want to extend the contract, you stop and speak…”. pic.twitter.com/FUwuBGY8RF