Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Посмотрим, какие планы у клуба и Галлахера»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о новом контракте с полузащитником Конором Галлахером.

«Посмотрим, что чувствуют они. Игрок, клуб и какие у них планы и намерения. Обе стороны должны чувствовать себя хорошо – поэтому в такие моменты можно прийти к новому контракту. Даже если вы хотите продлить контракт, нужно остановиться и поговорить», – сказал Почеттино.

В нынешнем сезоне в составе «Челси» Конор Галлахер сыграл 11 матчей, в которых сделал две результативные передачи.