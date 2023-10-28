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Англия
28 октября 2023, 13:05 | Обновлено 28 октября 2023, 13:25
410
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Посмотрим, какие планы у клуба и Галлахера»

Главный тренер «Челси» – о продлении контракта с Конором Галлахером

28 октября 2023, 13:05 | Обновлено 28 октября 2023, 13:25
410
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Посмотрим, какие планы у клуба и Галлахера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о новом контракте с полузащитником Конором Галлахером.

«Посмотрим, что чувствуют они. Игрок, клуб и какие у них планы и намерения. Обе стороны должны чувствовать себя хорошо – поэтому в такие моменты можно прийти к новому контракту. Даже если вы хотите продлить контракт, нужно остановиться и поговорить», – сказал Почеттино.

В нынешнем сезоне в составе «Челси» Конор Галлахер сыграл 11 матчей, в которых сделал две результативные передачи.

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Челси Маурисио Почеттино Конор Галлахер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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