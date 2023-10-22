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Испания
22 октября 2023, 13:45 | Обновлено 22 октября 2023, 13:57
295
0

Бывшая звезда Реала имеет опцию продления контракта с Бетисом

Иско нужно выполнить определенные условия, чтобы остаться в клубе до 2026 года

22 октября 2023, 13:45 | Обновлено 22 октября 2023, 13:57
295
0
Бывшая звезда Реала имеет опцию продления контракта с Бетисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско

Испанский полузащитник «Реал Бетиса» Иско Аларкон имеет автоматическую опцию продления контракта со своим клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 31-летнего игрока действует до завершения сезона 2024/25, но источник отмечает, что если полузащитник проведет на поле хотя бы 25 матчей (минимум 45 минут в каждом), то его контракт будет автоматически продлен до лета 2026 года. К тому же, тогда в соглашении появится клаусула – 10 миллионов евро.

Иско присоединился к «Бетису» на правах свободного агента летом 2023 года. В 9 матчах Ла Лиги на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача, а фанаты признают его игроком матча чуть ли не после каждого поединка.

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Иско Бетис продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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