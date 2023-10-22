Бывшая звезда Реала имеет опцию продления контракта с Бетисом
Иско нужно выполнить определенные условия, чтобы остаться в клубе до 2026 года
Испанский полузащитник «Реал Бетиса» Иско Аларкон имеет автоматическую опцию продления контракта со своим клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Действующее соглашение 31-летнего игрока действует до завершения сезона 2024/25, но источник отмечает, что если полузащитник проведет на поле хотя бы 25 матчей (минимум 45 минут в каждом), то его контракт будет автоматически продлен до лета 2026 года. К тому же, тогда в соглашении появится клаусула – 10 миллионов евро.
Иско присоединился к «Бетису» на правах свободного агента летом 2023 года. В 9 матчах Ла Лиги на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача, а фанаты признают его игроком матча чуть ли не после каждого поединка.
🟢⚪️ Isco, again and again MOTM for Real Betis after joining the club as free agent from Sevilla.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2023
His contract is valid until June 2025, it will be extended until 2026 if he plays at least 25 games (45' each).
In that case, release clause would be included for €10m. ✨🇪🇸 pic.twitter.com/uI4SnrFVhY
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