Бывшая звезда Реала имеет опцию продления контракта с Бетисом

Испанский полузащитник «Реал Бетиса» Иско Аларкон имеет автоматическую опцию продления контракта со своим клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 31-летнего игрока действует до завершения сезона 2024/25, но источник отмечает, что если полузащитник проведет на поле хотя бы 25 матчей (минимум 45 минут в каждом), то его контракт будет автоматически продлен до лета 2026 года. К тому же, тогда в соглашении появится клаусула – 10 миллионов евро.

Иско присоединился к «Бетису» на правах свободного агента летом 2023 года. В 9 матчах Ла Лиги на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача, а фанаты признают его игроком матча чуть ли не после каждого поединка.