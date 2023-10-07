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Англия
07 октября 2023, 13:50 | Обновлено 07 октября 2023, 13:51
539
0

Клуб 400. Самый возрастной тренер АПЛ проведет юбилейный матч

Ходжсон проведет 400-й матч, Арсен Венгер впереди всех

07 октября 2023, 13:50 | Обновлено 07 октября 2023, 13:51
539
0
Клуб 400. Самый возрастной тренер АПЛ проведет юбилейный матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Ходжсон

Сегодня «Кристал Пэлас» проведет игру чемпионата Англии против «Ноттингем Форест», а наставник команды Рой Ходжсон проведет свой 400-й матч в АПЛ.

76-летний тренер, который считается одним из самых возрастных наставником мира, станет 8-м специалистом, достигшим отметки в 400 матчей в элитном дивизионе Англии.

Вперед всех Арсен Венгер (828 матчей) и сэр Алекс Фергюсон (810), а топ-3 замыкает нынешний тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес (666).

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Кристал Пэлас Рой Ходжсон чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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