Клуб 400. Самый возрастной тренер АПЛ проведет юбилейный матч
Ходжсон проведет 400-й матч, Арсен Венгер впереди всех
Сегодня «Кристал Пэлас» проведет игру чемпионата Англии против «Ноттингем Форест», а наставник команды Рой Ходжсон проведет свой 400-й матч в АПЛ.
76-летний тренер, который считается одним из самых возрастных наставником мира, станет 8-м специалистом, достигшим отметки в 400 матчей в элитном дивизионе Англии.
Вперед всех Арсен Венгер (828 матчей) и сэр Алекс Фергюсон (810), а топ-3 замыкает нынешний тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес (666).
Most games managed in the Premier League:— Squawka (@Squawka) October 7, 2023
◎ 828 - Arsène Wenger
◎ 810 - Sir Alex Ferguson
◎ 666 - David Moyes
◎ 641 - Harry Redknapp
◎ 541 - Sam Allardyce
◎ 476 - Steve Bruce
◎ 466 - Mark Hughes
◉ 399 - Roy Hodgson
The 400 club is about to gain a new member. 👔 pic.twitter.com/u2RRPp0ntN
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