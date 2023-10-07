Клуб 400. Самый возрастной тренер АПЛ проведет юбилейный матч

Сегодня «Кристал Пэлас» проведет игру чемпионата Англии против «Ноттингем Форест», а наставник команды Рой Ходжсон проведет свой 400-й матч в АПЛ.

76-летний тренер, который считается одним из самых возрастных наставником мира, станет 8-м специалистом, достигшим отметки в 400 матчей в элитном дивизионе Англии.

Вперед всех Арсен Венгер (828 матчей) и сэр Алекс Фергюсон (810), а топ-3 замыкает нынешний тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес (666).