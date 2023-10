Клуб 400. Самый возрастной тренер АПЛ проведет юбилейный матч

Сегодня «Кристал Пэлас» проведет игру чемпионата Англии против «Ноттингем Форест», а наставник команды Рой Ходжсон проведет свой 400-й матч в АПЛ.

76-летний тренер, который считается одним из самых возрастных наставником мира, станет 8-м специалистом, достигшим отметки в 400 матчей в элитном дивизионе Англии.

Вперед всех Арсен Венгер (828 матчей) и сэр Алекс Фергюсон (810), а топ-3 замыкает нынешний тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес (666).

Most games managed in the Premier League:



◎ 828 - Arsène Wenger

◎ 810 - Sir Alex Ferguson

◎ 666 - David Moyes

◎ 641 - Harry Redknapp

◎ 541 - Sam Allardyce

◎ 476 - Steve Bruce

◎ 466 - Mark Hughes

◉ 399 - Roy Hodgson



The 400 club is about to gain a new member. 👔 pic.twitter.com/u2RRPp0ntN