Мудрик выйдет в основном составе Челси на матч против команды Де Дзерби

27 сентября на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором «Челси» встретится с «Брайтоном».

Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Украинский хавбек Михаил Мудрик заявлен в основном составе синих.

Украинец сыграет против «Брайтона», которым руководит Роберто Де Дзерби, под руководством которого Мудрик играл в «Шахтере».

Стартовые составы команд на матч между Челси и Брайтоном

#Lineup11 Chelsea Vs Brighton #CarabaoCup Come on Chelsea! 💙 pic.twitter.com/pKSko7MY26

COME ON ALBION! ✊ Here's our starting XI to take on @ChelseaFC tonight. 👀📝



📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC ❤️‍🔥 pic.twitter.com/Srlv97St8v