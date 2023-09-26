Экс-игрок сборной Англии извинился за то, что обозвал судью дерьмовым
Джермейн Дженас признал, что погорячился
Бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас принес свои извинения, после того как обозвал судью матча «Арсенала» – «Тоттенхэм» (2:2).
«Прошу прощения, вчера я все сделал неправильно. Я, как никто другой, должен знать об ответственности, которую мы несем как болельщики, игроки и обозреватели, и о том, какое влияние могут оказать наши слова в Интернете, поскольку я сам активно выступаю в этой области.
Мои эмоции взяли верх, и я приношу свои извинения Футбольной ассоциации Англии и всем судьям матча», – заявил Дженас.
Отметим, что после назначения пенальти в пользу «Арсенала» бывший полузащитник «Тоттенхэма» написал в соцсети: «Совершенно дерьмовый судья. Он ломает нашу игру».
Complete sh**house off a referee! They’re all ruining the our game!— Jermaine Jenas (@jjenas8) September 24, 2023
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