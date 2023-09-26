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Англия
26 сентября 2023, 10:40 | Обновлено 26 сентября 2023, 10:42
193
0

Экс-игрок сборной Англии извинился за то, что обозвал судью дерьмовым

Джермейн Дженас признал, что погорячился

26 сентября 2023, 10:40 | Обновлено 26 сентября 2023, 10:42
193
0
Экс-игрок сборной Англии извинился за то, что обозвал судью дерьмовым
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас принес свои извинения, после того как обозвал судью матча «Арсенала» – «Тоттенхэм» (2:2).

«Прошу прощения, вчера я все сделал неправильно. Я, как никто другой, должен знать об ответственности, которую мы несем как болельщики, игроки и обозреватели, и о том, какое влияние могут оказать наши слова в Интернете, поскольку я сам активно выступаю в этой области.

Мои эмоции взяли верх, и я приношу свои извинения Футбольной ассоциации Англии и всем судьям матча», – заявил Дженас.

Отметим, что после назначения пенальти в пользу «Арсенала» бывший полузащитник «Тоттенхэма» написал в соцсети: «Совершенно дерьмовый судья. Он ломает нашу игру».

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Источник Twitter
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