Экс-игрок сборной Англии извинился за то, что обозвал судью дерьмовым

Бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас принес свои извинения, после того как обозвал судью матча «Арсенала» – «Тоттенхэм» (2:2).

«Прошу прощения, вчера я все сделал неправильно. Я, как никто другой, должен знать об ответственности, которую мы несем как болельщики, игроки и обозреватели, и о том, какое влияние могут оказать наши слова в Интернете, поскольку я сам активно выступаю в этой области.

Мои эмоции взяли верх, и я приношу свои извинения Футбольной ассоциации Англии и всем судьям матча», – заявил Дженас.

Отметим, что после назначения пенальти в пользу «Арсенала» бывший полузащитник «Тоттенхэма» написал в соцсети: «Совершенно дерьмовый судья. Он ломает нашу игру».

Complete sh**house off a referee! They’re all ruining the our game!