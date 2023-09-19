Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Третий в истории. Левандовски забил 100-й гол в еврокубках
Лига чемпионов
19 сентября 2023, 22:59 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:01
676
1

Третий в истории. Левандовски забил 100-й гол в еврокубках

Ранее эту отметку преодолели Месси и Роналду

19 сентября 2023, 22:59 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:01
676
1
Третий в истории. Левандовски забил 100-й гол в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

После первого тайма матча первого тура Лиги чемпионов «Барселона» громит «Антверпен» со счетом 3:0. Второй гол каталонцев на 19-й минуте забил Роберт Левандовски.

Для 35-летнего форварда сборной Польши этот гол стал юбилейным, сотым в карьере в еврокубках. Он стал третьим игроком в истории, который преодолел эту отметку, после Криштиану Роналду (145 голов) и Лионеля Месси (132 гола).

Для того, чтобы забить 100 голов, Левандовски понадобилось 137 матчей. Из этих ста голов 6 он забил в составе «Леха» из Познани, 18 – за «Боруссию» Дортмунд, 69 – за «Баварию» и 7 – за «Барселону».

Нынешний сезон Лиги чемпионов стал первым за 20 лет, в котором не сыграют ни Месси, ни Роналду.

По теме:
Анатолий ТРУБИН: «Нет времени наслаждаться дебютом»
Ман Сити при огромном преимуществе уступает Црвене Звезде после 1-го тайма
Ман Юнайтед отправился на матч с Баварией без трех ключевых игроков
Роберт Левандовски Барселона Лига чемпионов Лионель Месси Криштиану Роналду цифры и факты
Источник ESPN
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команду требуется Product manager
Футбол | 19 сентября 2023, 11:34 0
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager

Любовь к спорту точно будет плюсом

Георгий СУДАКОВ: «Бразильцы Шахтера даже английский язык не знают»
Футбол | 19 сентября 2023, 15:11 30
Георгий СУДАКОВ: «Бразильцы Шахтера даже английский язык не знают»
Георгий СУДАКОВ: «Бразильцы Шахтера даже английский язык не знают»

Есть проблемы с общении с легионерами

Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Бокс | 19.09.2023, 13:59
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Футбол | 19.09.2023, 15:59
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Удачный старт немецкой команды. РБ Лейпциг выиграл у Янг Бойз в ЛЧ
Футбол | 19.09.2023, 21:40
Удачный старт немецкой команды. РБ Лейпциг выиграл у Янг Бойз в ЛЧ
Удачный старт немецкой команды. РБ Лейпциг выиграл у Янг Бойз в ЛЧ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Ну пора йому дати золотий мяч так сказати за минулі  заслуги. Не одним мессі.. одержав він минулого року авансом за мундіаль якого ще не було. І невідомо як там би аргентинці  виступили.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
18.09.2023, 00:50
Теннис
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 6
Футбол
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
18.09.2023, 15:04 3
Футбол
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
18.09.2023, 14:51
Бокс
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 6
Футбол
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
18.09.2023, 17:25 23
Футбол
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
19.09.2023, 09:43 36
Волейбол
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем