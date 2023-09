Третий в истории. Левандовски забил 100-й гол в еврокубках

После первого тайма матча первого тура Лиги чемпионов «Барселона» громит «Антверпен» со счетом 3:0. Второй гол каталонцев на 19-й минуте забил Роберт Левандовски.

Для 35-летнего форварда сборной Польши этот гол стал юбилейным, сотым в карьере в еврокубках. Он стал третьим игроком в истории, который преодолел эту отметку, после Криштиану Роналду (145 голов) и Лионеля Месси (132 гола).

Для того, чтобы забить 100 голов, Левандовски понадобилось 137 матчей. Из этих ста голов 6 он забил в составе «Леха» из Познани, 18 – за «Боруссию» Дортмунд, 69 – за «Баварию» и 7 – за «Барселону».

Нынешний сезон Лиги чемпионов стал первым за 20 лет, в котором не сыграют ни Месси, ни Роналду.

