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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 21:29 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:47
356
1

Впервые за 20 лет Роналду и Месси не сыграют в Лиге чемпионов

Футболисты регулярно выступали в турнире с сезона 2003/04

19 сентября 2023, 21:29 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:47
356
1
Впервые за 20 лет Роналду и Месси не сыграют в Лиге чемпионов
Goal.com. Ліонель Месси та Криштиану Роналду

Впервые за 20 лет звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и португальская звезда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сыграют в Лиге Чемпионов.

Хотя бы один из футболистов принимал регулярное участие в розыгрыше турнира, начиная с сезона 2003/04.

Лионель Месси выигрывал Лигу чемпионов 4 раза и является вторым бомбардиром за всю историю ЛЧ с 129 забитыми голами. Роналду – лучший бомбардир в истории турнира со 141 забитым мячом, португальцу покорялся турнир 5 раз.

Последний раз аргентинец выступал в ЛЧ в прошлом сезоне за французский «ПСЖ», а португалец в сезоне 2021/22, где представлял английский «Манчестер Юнайтед»

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Лионель Месси Криштиану Роналду Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов статистика
Источник Opta
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Комментарии 1
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Avaksi
Останній нормальний сезон ЛЧ, і без Роналду і Мессі. Та це свято якесь. Треба дивитись
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