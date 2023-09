Впервые за 20 лет Роналду и Месси не сыграют в Лиге чемпионов

Впервые за 20 лет звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и португальская звезда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сыграют в Лиге Чемпионов.

Хотя бы один из футболистов принимал регулярное участие в розыгрыше турнира, начиная с сезона 2003/04.

Лионель Месси выигрывал Лигу чемпионов 4 раза и является вторым бомбардиром за всю историю ЛЧ с 129 забитыми голами. Роналду – лучший бомбардир в истории турнира со 141 забитым мячом, португальцу покорялся турнир 5 раз.

Последний раз аргентинец выступал в ЛЧ в прошлом сезоне за французский «ПСЖ», а португалец в сезоне 2021/22, где представлял английский «Манчестер Юнайтед»

