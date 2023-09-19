Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определилась следующая соперница Калининой на турнире в Гвадалахаре
WTA
19 сентября 2023, 10:55 |
216
0

Определилась следующая соперница Калининой на турнире в Гвадалахаре

Украинка играла с ней 7 раз

19 сентября 2023, 10:55 |
216
0
Определилась следующая соперница Калининой на турнире в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. София Кенин

Американская теннисистка София Кенин (№53 WTA) выиграла стартовый матч на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре, одолев в первом раунде Кэрол Чжао из Канады (№242 WTA), которая ранее преодолела квалификацию.

Во втором круге Кенин сразится против украинки Ангелины Калининой (№28 WTA), которая ранее переиграла представительницу США Грейс Мин (№345 WTA).

Калинина ранее играла с Кенин 7 раз и выиграла три матча.

Гвадалахара. Первый круг
София Кенин (США) – Кэрол Чжао (Канада) – 6:4, 6:3

По теме:
Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок и Рус успешно стартовали в Гвадалахаре
София Кенин WTA Гвадалахара Ангелина Калинина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Доминиканская Республика – Украина – 2:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
Волейбол | 19 сентября 2023, 08:00 4
Доминиканская Республика – Украина – 2:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
Доминиканская Республика – Украина – 2:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира на ОИ-2024

Костюк стартовала на крупном турнире в Мексике, отдав сет 226-й ракетке
Теннис | 18 сентября 2023, 23:40 6
Костюк стартовала на крупном турнире в Мексике, отдав сет 226-й ракетке
Костюк стартовала на крупном турнире в Мексике, отдав сет 226-й ракетке

Марта в трех партиях обыграла Стэйси Фанг

ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
Футбол | 18.09.2023, 22:26
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Футбол | 19.09.2023, 00:59
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
Футбол | 18.09.2023, 10:31
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
18.09.2023, 19:00 67
Футбол
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
17.09.2023, 21:15 7
Футбол
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17 3
Футбол
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
18.09.2023, 14:51
Бокс
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 11
Другие виды
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
17.09.2023, 19:00 25
Футбол
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
18.09.2023, 15:33
Футбол
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем