WTA19 сентября 2023, 10:55 |
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Определилась следующая соперница Калининой на турнире в Гвадалахаре
Украинка играла с ней 7 раз
19 сентября 2023, 10:55 |
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Американская теннисистка София Кенин (№53 WTA) выиграла стартовый матч на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре, одолев в первом раунде Кэрол Чжао из Канады (№242 WTA), которая ранее преодолела квалификацию.
Во втором круге Кенин сразится против украинки Ангелины Калининой (№28 WTA), которая ранее переиграла представительницу США Грейс Мин (№345 WTA).
Калинина ранее играла с Кенин 7 раз и выиграла три матча.
Гвадалахара. Первый круг
София Кенин (США) – Кэрол Чжао (Канада) – 6:4, 6:3
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