Определилась следующая соперница Калининой на турнире в Гвадалахаре

Американская теннисистка София Кенин (№53 WTA) выиграла стартовый матч на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре, одолев в первом раунде Кэрол Чжао из Канады (№242 WTA), которая ранее преодолела квалификацию.

Во втором круге Кенин сразится против украинки Ангелины Калининой (№28 WTA), которая ранее переиграла представительницу США Грейс Мин (№345 WTA).

Калинина ранее играла с Кенин 7 раз и выиграла три матча.

Гвадалахара. Первый круг

София Кенин (США) – Кэрол Чжао (Канада) – 6:4, 6:3