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WTA
18 сентября 2023, 00:16 | Обновлено 18 сентября 2023, 01:27
434
0

Калинина уничтожила американку на старте крупного турнира в Гвадалахаре

Ангелина в двух сетах разобралась с Грейс Мин

18 сентября 2023, 00:16 | Обновлено 18 сентября 2023, 01:27
434
0
Калинина уничтожила американку на старте крупного турнира в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 28) успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В 1/32 финала соревнований украинка в двух сетах разгромила представительницу США Грейс Мин (WTA 345) за 1 час и 1 минуту.

WTA 1000 Гвадалахара. Хард. 1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) [12] – Грейс Мин (США) [Q] – 6:2, 6:0

За матч украинка ни разу не отдала свою подачу и даже не позволила сопернице дойти до брейк-поинтов.

Это была четвертая встреча теннисисток. Ангелина выиграла все поединки.

В следующем раунде соревнований в Мексике Калинина сыграет против победительницы матча София Кенин – Кэрол Чжао.

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Ангелина Калинина Грейс Мин WTA Гвадалахара
Источник Sport.ua
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