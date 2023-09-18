Калинина уничтожила американку на старте крупного турнира в Гвадалахаре
Ангелина в двух сетах разобралась с Грейс Мин
Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 28) успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).
В 1/32 финала соревнований украинка в двух сетах разгромила представительницу США Грейс Мин (WTA 345) за 1 час и 1 минуту.
WTA 1000 Гвадалахара. Хард. 1/32 финала
Ангелина Калинина (Украина) [12] – Грейс Мин (США) [Q] – 6:2, 6:0
За матч украинка ни разу не отдала свою подачу и даже не позволила сопернице дойти до брейк-поинтов.
Это была четвертая встреча теннисисток. Ангелина выиграла все поединки.
В следующем раунде соревнований в Мексике Калинина сыграет против победительницы матча София Кенин – Кэрол Чжао.
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