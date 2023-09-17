Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Игроки – не машины»
Англия
17 сентября 2023, 10:24 | Обновлено 17 сентября 2023, 10:25
317
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Игроки – не машины»

Главный тренер «Челси» сравнил новичков клуба с Зинедином Зиданом

17 сентября 2023, 10:24 | Обновлено 17 сентября 2023, 10:25
317
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Игроки – не машины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино сравнил новичков клуба с Зинедином Зиданом, когда тот перешел в «Реал» Мадрид:

«Игроки – не машины. К примеру, «Реал» заплатил большую сумму денег за одного игрока, Зинедина Зидана. Он был отличным игроком, но если бы вы поинтересовались мнением фанатов «Реала» через 6 месяцев после трансфера, то они бы спросили: «Что мы купили?». Он начал выступать на высоком уровне спустя 7-8 месяцев. Ему тогда было 26-27 лет. Когда вы покупаете игроков, которым по 18-20 лет, нужно быть осторожными и давать им время».

Интересно, что в своем первом сезоне в «Реале» Зидан забил 12 голов и отдал 15 ассистов в 49 матчах, выиграв с клубом Лигу чемпионов.

По теме:
Вулверхэмптон - Ливерпуль - 1:3. Видео голов и обзор матча
Сергей КРАВЧЕНКО: «Мяч еще в штрафной, а судья дает свисток»
Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3. Очередной гол Холанда. Видео голов и обзор
Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Челси пресс-конференция Английская Премьер-лига
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Футбол | 16 сентября 2023, 18:57 86
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве

Киевский клуб две трети матча играл вдесятером

Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
Футбол | 16 сентября 2023, 11:18 8
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров

ESPN подводит итоги первого года экс-тренера «Шахтера» во главе «Брайтона»

Роналду подал в суд на Ювентус
Футбол | 16.09.2023, 12:52
Роналду подал в суд на Ювентус
Роналду подал в суд на Ювентус
Торрес – первый игрок Барселоны после Месси, который забил со штрафного
Футбол | 17.09.2023, 08:12
Торрес – первый игрок Барселоны после Месси, который забил со штрафного
Торрес – первый игрок Барселоны после Месси, который забил со штрафного
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Футбол | 17.09.2023, 01:15
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
15.09.2023, 17:32 10
Теннис
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
16.09.2023, 12:15
Футбол
Звезда настольного тенниса заработал $0,5 млн с договорняков в Украине
Звезда настольного тенниса заработал $0,5 млн с договорняков в Украине
15.09.2023, 23:43 1
Другие виды
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
15.09.2023, 20:26 29
Футбол
Без Шапаренко. Хавбек Динамо команде не помощник
Без Шапаренко. Хавбек Динамо команде не помощник
15.09.2023, 16:22 6
Футбол
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
16.09.2023, 21:32 9
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
17.09.2023, 00:32
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем