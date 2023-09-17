Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Игроки – не машины»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино сравнил новичков клуба с Зинедином Зиданом, когда тот перешел в «Реал» Мадрид:

«Игроки – не машины. К примеру, «Реал» заплатил большую сумму денег за одного игрока, Зинедина Зидана. Он был отличным игроком, но если бы вы поинтересовались мнением фанатов «Реала» через 6 месяцев после трансфера, то они бы спросили: «Что мы купили?». Он начал выступать на высоком уровне спустя 7-8 месяцев. Ему тогда было 26-27 лет. Когда вы покупаете игроков, которым по 18-20 лет, нужно быть осторожными и давать им время».

Интересно, что в своем первом сезоне в «Реале» Зидан забил 12 голов и отдал 15 ассистов в 49 матчах, выиграв с клубом Лигу чемпионов.