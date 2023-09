Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Игроки – не машины»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино сравнил новичков клуба с Зинедином Зиданом, когда тот перешел в «Реал» Мадрид:

«Игроки – не машины. К примеру, «Реал» заплатил большую сумму денег за одного игрока, Зинедина Зидана. Он был отличным игроком, но если бы вы поинтересовались мнением фанатов «Реала» через 6 месяцев после трансфера, то они бы спросили: «Что мы купили?». Он начал выступать на высоком уровне спустя 7-8 месяцев. Ему тогда было 26-27 лет. Когда вы покупаете игроков, которым по 18-20 лет, нужно быть осторожными и давать им время».

Интересно, что в своем первом сезоне в «Реале» Зидан забил 12 голов и отдал 15 ассистов в 49 матчах, выиграв с клубом Лигу чемпионов.

Pochettino: “Players are not machines”.



🇫🇷 “For example — Real Madrid paid big amount of money for one player and his name was Zinedine Zidane. He was an amazing player, and after six months you can ask the fans of Real Madrid and they say: what have we bought?”.



“He started to… pic.twitter.com/N7p6wD6HnO