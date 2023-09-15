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Англия
15 сентября 2023, 14:38 | Обновлено 15 сентября 2023, 14:39
225
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ангелос Постекоглу – лучший тренер АПЛ в августе

Представители «Тоттенхэма» взяли вторую индивидуальную награду в августе

15 сентября 2023, 14:38 | Обновлено 15 сентября 2023, 14:39
225
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ангелос Постекоглу – лучший тренер АПЛ в августе
ФК Тоттенхэм. Ангелос Постекоглу

Новый наставник клондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу признан лучшим тренером месяца в АПЛ.

В августе «шпоры» набрали 7 очков из 9 возможных и закончили месяц в зоне Лиги чемпионов. Были ничья 2:2 с «Брентфордом», победа 2:0 над «Манчестер Юнайтед» и победа 2:0 над «Борнмутом».

Напомним, 58-летний Ангелос Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» летом 2023 года. Он пришел из шотландского «Селтика», где в последнем сезоне выиграл национальный требл: чемпионат Шотландии, Кубок шотландской лиги и Кубок Шотландии.

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Тоттенхэм Английская Премьер-лига лучший тренер Ангелос Постекоглу
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