ОФИЦИАЛЬНО. Ангелос Постекоглу – лучший тренер АПЛ в августе

Новый наставник клондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу признан лучшим тренером месяца в АПЛ.

В августе «шпоры» набрали 7 очков из 9 возможных и закончили месяц в зоне Лиги чемпионов. Были ничья 2:2 с «Брентфордом», победа 2:0 над «Манчестер Юнайтед» и победа 2:0 над «Борнмутом».

Напомним, 58-летний Ангелос Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» летом 2023 года. Он пришел из шотландского «Селтика», где в последнем сезоне выиграл национальный требл: чемпионат Шотландии, Кубок шотландской лиги и Кубок Шотландии.

