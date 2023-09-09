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  4. Арсенал хочет заключить новый контракт с Эдегором
Англия
09 сентября 2023, 21:57 |
315
0

Арсенал хочет заключить новый контракт с Эдегором

Лидер лондонского клуба может заключить новое соглашение

09 сентября 2023, 21:57 |
315
0
Арсенал хочет заключить новый контракт с Эдегором
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Лондонский «Арсенал» намерен продлить контракт со своим лидеров Мартином Эдегором.

Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб планирует продолжить переговоры с норвежским игроком в ближайшие недели или месяцы. Речь будет идти о новой долгосрочной сделке.

Действующий контракт Эдегора с «канонирами» рассчитан до 2025 года.

Эдегор перешёл в «Арсенал» в 2021 году. В сезоне 2022/2023 английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 45 матчах. Помимо 15 забитых мячей, в его активе также восемь результативных передач.

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Мартин Эдегор Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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