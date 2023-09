Арсенал хочет заключить новый контракт с Эдегором

Лондонский «Арсенал» намерен продлить контракт со своим лидеров Мартином Эдегором.

Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб планирует продолжить переговоры с норвежским игроком в ближайшие недели или месяцы. Речь будет идти о новой долгосрочной сделке.

Действующий контракт Эдегора с «канонирами» рассчитан до 2025 года.

Эдегор перешёл в «Арсенал» в 2021 году. В сезоне 2022/2023 английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 45 матчах. Помимо 15 забитых мячей, в его активе также восемь результативных передач.

Arsenal are planning to continue talks with Martin Ødegaard over new long term deal in the next weeks/months — discussions ongoing 🔴⚪️ #AFC



Ødegaard could be next top player to sign new deal after Saliba, Gabriel, Saka, Ramsdale, Martinelli and Nelson. pic.twitter.com/8cl34sRghY