Тапсоба продлит контракт с Байером. Им интересовались МЮ и Тоттенхэм

Центральный защитник леверкузенского «Байера» Эдмонд Тапсоба продлит контракт с немецким клубом, сообщает Фабрицио Романо.

24-летний футболист из Буркина-Фасо согласовал со своим клубом контракт до июня 2028 года, который вскоре будет подписан. Тапсоба также входил в список трансферных целей английских «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне в составе «Байера» Эдмонд Тапсоба сыграл четыре матча и забил один гол. За прошлый сезон он сыграл 47 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

EXCLUSIVE: Edmond Tapsoba, set to sign new long term contract at Bayer Leverkusen 🚨🔴⚫️ #Bayer04



Agreement in place until June 2028, as club sources confirm.



Tapsoba was in Tottenham & also Man United list — he’s ready to sign new deal.



Huge news for Bayer04 & Xabi Alonso. pic.twitter.com/7GLm34HQ7r