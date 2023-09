Аль-Иттифак подписал Вейналдума из ПСЖ

Форвард французского «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум переходит в «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

«Аль-Иттифак» подписал с 32-летним Вейналдумом контракт на три года. «ПСЖ» за трансфер нидерландца получил 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум не играл. Прошлый сезон нидерландец провел в аренде в итальянской «Роме», за которую сыграл 23 матча и забил два гола.

Gini Wijnaldum has just signed as new Al Ettifaq player from Paris Saint-Germain, medical tests also completed 🟢🔴🇸🇦



Three year contract, €10m package to PSG for permanent transfer.



Gerrard wanted Gini who’s gonna play next to Jordan Henderson. pic.twitter.com/gaNqkICpVf