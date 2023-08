Ювентус согласовал новый контракт с молодым хавбеком

Итальянский «Ювентус» согласовал контракт со своим молодым полузащитником Кенаном Йылдызом, сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение «Ювентуса» с 18-летним Йылдызом рассчитано до июня 2027 года. Действующий контракт молодого турка истекает через два года.

Кенан Йылдыз прошел молодежные системы немецкой «Баварии» и «Ювентуса». В составе первой команды итальянского клуба полузащитник дебютировал 20 августа в выездном матче против «Удинезе», который «Ювентус» выиграл 3:0.

Excl: Juventus agree terms with Kenan Yildiz to extend his contract until June 2027 ⚪️⚫️✨



New deal set to be activated as he had two more year options left on current contract.



Excellent news for Juventus as Kenan’s highly rated talent and club trusts him for the future. pic.twitter.com/A1iqS2FyTQ