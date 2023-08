ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон усилил линию нападения

Португальский центральный нападающий Бету официально перешел из итальянского «Удинезе» в английский «Эвертон».

Сумма трансфера составляет 30 миллионов евро (25 миллионов гарантированы и еще 5 миллионов бонусов). Контракт подписан до лета 2027 года.

25-летний нападающий играл за «Удинезе» с лета 2021 года, хотя полноценно его купили только в июле 2022 года, заплатив португальскому «Портимоненсе» 7 миллионов евро. Бету отыграл 65 матчей за итальянскую команду, отличившись 22 голами и 3 ассистами.

✍️ | We have signed striker Beto from Udinese for an undisclosed fee, the 25-year-old agreeing a four-year contract until the end of June 2027.