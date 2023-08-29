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Англия
29 августа 2023, 16:31 | Обновлено 29 августа 2023, 16:32
469
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон усилил линию нападения

Форвард «Удинезе» Бету будет играть за «ирисок»

29 августа 2023, 16:31 | Обновлено 29 августа 2023, 16:32
469
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон усилил линию нападения
ФК Эвертон. Бету

Португальский центральный нападающий Бету официально перешел из итальянского «Удинезе» в английский «Эвертон».

Сумма трансфера составляет 30 миллионов евро (25 миллионов гарантированы и еще 5 миллионов бонусов). Контракт подписан до лета 2027 года.

25-летний нападающий играл за «Удинезе» с лета 2021 года, хотя полноценно его купили только в июле 2022 года, заплатив португальскому «Портимоненсе» 7 миллионов евро. Бету отыграл 65 матчей за итальянскую команду, отличившись 22 голами и 3 ассистами.

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Источник ФК Эвертон
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