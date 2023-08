Звезда Ман Юнайтед не сыграет против сборной Украины

Звездный новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт не сможет сыграть против сборной Украины в сентябрьских матчах отбора к Евро-2024.

Дело в травме, которую 24-летний воспитанник «Челси» получил во время матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» (2:0). Из-за этого повреждения он пропустит следующие туры АПЛ, но должен вернуться сразу после международной паузы.

Также матч против сборной Украины пропустит 29-летний защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз.

В этом сезоне на счету Мэйсона Маунта 2 игры в АПЛ, но результативными действиями за свою новую команду он до сих пор не отмечался.

ℹ️ An update on the fitness of Mason Mount ahead of our #PL fixture v Nottingham Forest 👇#MUFC