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  4. Звезда Ман Юнайтед не сыграет против сборной Украины
Англия
23 августа 2023, 17:46 |
715
0

Звезда Ман Юнайтед не сыграет против сборной Украины

Мэйсон Маунт не поедет в сборную Англии из-за травмы

23 августа 2023, 17:46 |
715
0
Звезда Ман Юнайтед не сыграет против сборной Украины
ФК Манчестер Юнайтед. Мэйсон Маунт

Звездный новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт не сможет сыграть против сборной Украины в сентябрьских матчах отбора к Евро-2024.

Дело в травме, которую 24-летний воспитанник «Челси» получил во время матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» (2:0). Из-за этого повреждения он пропустит следующие туры АПЛ, но должен вернуться сразу после международной паузы.

Также матч против сборной Украины пропустит 29-летний защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз.

В этом сезоне на счету Мэйсона Маунта 2 игры в АПЛ, но результативными действиями за свою новую команду он до сих пор не отмечался.

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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