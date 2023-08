4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале

В ночь на 21 августа состоялся невероятный по напряженности финальный матч на хардовом турнире серии АТР 1000 в Цинциннати (США).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании встретился со 2-м номером рейтинга АТР Новаком Джоковичем из Сербии. Игра длилась почти 4 часа.

Джокович проиграл первый сет (5:7), но сумел взять вторую партию на тай-брейке – 7:6 (9:7). При этом серб на тай-брейке сумел спастись на матчболе.

Решающая третья партия длилась почти 2 часа. Джокович вел с брейком (5:3 и 5:4), но не сумел подать на матч. Суммарно он упустил 4 матчбола в 9-м и 10-м геймах.

Игра перешла в тай-брейк решающего 3-го сета, где Джокович сумел дожать игру в свою пользу – 7:6 (7:4).

Три часа 50 минут – это самый длинный матч в истории турнира. Суммарно эти теннисисты играли между собой 4 раза. Счет личных встреч стал ничейным (2:2).

Это 95-й трофей Джоковича в карьере, в Открытой эре больше только у Джимми Коннорса (109) и Роджера Федерера (103).

АТР 1000. Цинциннати (США). Хард. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 7:5, 6:7 (9:7), 6:7 (4:7)

