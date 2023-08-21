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ATP
21 августа 2023, 03:37 | Обновлено 21 августа 2023, 04:18
335
1

4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале

Сербский теннисист на тай-брейке 3-го сета вырвал трофей в Цинциннати

21 августа 2023, 03:37 | Обновлено 21 августа 2023, 04:18
335
1
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 21 августа состоялся невероятный по напряженности финальный матч на хардовом турнире серии АТР 1000 в Цинциннати (США).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании встретился со 2-м номером рейтинга АТР Новаком Джоковичем из Сербии. Игра длилась почти 4 часа.

Джокович проиграл первый сет (5:7), но сумел взять вторую партию на тай-брейке – 7:6 (9:7). При этом серб на тай-брейке сумел спастись на матчболе.

Решающая третья партия длилась почти 2 часа. Джокович вел с брейком (5:3 и 5:4), но не сумел подать на матч. Суммарно он упустил 4 матчбола в 9-м и 10-м геймах.

Игра перешла в тай-брейк решающего 3-го сета, где Джокович сумел дожать игру в свою пользу – 7:6 (7:4).

Три часа 50 минут – это самый длинный матч в истории турнира. Суммарно эти теннисисты играли между собой 4 раза. Счет личных встреч стал ничейным (2:2).

Это 95-й трофей Джоковича в карьере, в Открытой эре больше только у Джимми Коннорса (109) и Роджера Федерера (103).

АТР 1000. Цинциннати (США). Хард. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 7:5, 6:7 (9:7), 6:7 (4:7)

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ATP Цинциннати Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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Volodymyr Kolos
Дивився до кінця. 3 год. 50 хв. Просто пздц що то було. Матч року однозначно. Шкода Карлітоса, який дивом повернувся в третьому сеті, коли вже був майже кінець. Вкотре переконуюся, що ніколи не варто вірити сербу, який постійно симулює біль і страждання в потрібний момент, щоб потім включитися на повну. 
Так, він ментальний монстр як спортсмен, але як людина - це огидний, брехливий клоун, любитель русского міра до якого ніколи не буде поваги. 
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