4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
Сербский теннисист на тай-брейке 3-го сета вырвал трофей в Цинциннати
В ночь на 21 августа состоялся невероятный по напряженности финальный матч на хардовом турнире серии АТР 1000 в Цинциннати (США).
Первая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании встретился со 2-м номером рейтинга АТР Новаком Джоковичем из Сербии. Игра длилась почти 4 часа.
Джокович проиграл первый сет (5:7), но сумел взять вторую партию на тай-брейке – 7:6 (9:7). При этом серб на тай-брейке сумел спастись на матчболе.
Решающая третья партия длилась почти 2 часа. Джокович вел с брейком (5:3 и 5:4), но не сумел подать на матч. Суммарно он упустил 4 матчбола в 9-м и 10-м геймах.
Игра перешла в тай-брейк решающего 3-го сета, где Джокович сумел дожать игру в свою пользу – 7:6 (7:4).
Три часа 50 минут – это самый длинный матч в истории турнира. Суммарно эти теннисисты играли между собой 4 раза. Счет личных встреч стал ничейным (2:2).
Это 95-й трофей Джоковича в карьере, в Открытой эре больше только у Джимми Коннорса (109) и Роджера Федерера (103).
АТР 1000. Цинциннати (США). Хард. Финал
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 7:5, 6:7 (9:7), 6:7 (4:7)
1️⃣👉 championship point saved— ATP Tour (@atptour) August 21, 2023
⏰👉 3hrs 48mins
3️⃣9️⃣th👉 Masters 1000 title 🏆
The longest match in tournament history, @DjokerNole prevails 5-7 7-6(7) 7-6(4) in a classic we'll never forget!@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/DZrVn0IfAW
Is @DjokerNole chasing down @JimmyConnors? 😜@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/Y5H8q8OIsZ— ATP Tour (@atptour) August 21, 2023
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